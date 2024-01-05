«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии после разгромной победы
«Ювентус» победил «Салернитану» со счетом 6:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Италии.
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«Ювентус» победил «Салернитану» со счетом 6:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Италии.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. «Ювентус» разгромил «Салернитану» в домашнем матче ⅛ финала Кубка Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Фабио Миретти (12-я минута), Андреа Камбьязо (35), Даниэле Ругани (54), Кенан Йылдыз (88) и Тимоти Веа (90+1), для которого этот гол стал первым за команду. У гостей мяч забил Чуквубуикем Иквуемеси (1), автогол на счету Дилана Бронна (75).
В четвертьфинале «Ювентус» сыграет против «Фрозиноне». Матч пройдет 11 января в Турине.