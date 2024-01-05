«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии после разгромной победы

Встреча в Турине завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Фабио Миретти (12-я минута), Андреа Камбьязо (35), Даниэле Ругани (54), Кенан Йылдыз (88) и Тимоти Веа (90+1), для которого этот гол стал первым за команду. У гостей мяч забил Чуквубуикем Иквуемеси (1), автогол на счету Дилана Бронна (75).