«Барселона» благодаря пенальти на 93-й минуте вырвала победу в матче с «Лас-Пальмасом»

Встреча прошла в Лас-Пальмасе на стадионе «Гран-Канария» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте игры Мунир Эль-Хаддади вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте счёт в матче сравнял форвард «Барселоны» Ферран Торрес. На 93-й минуте «Барселона» реализовала пенальти благодаря точному удару Илкая Гюндогана.

Таким образом, «Барселона», набрав 41 очко в 19 матчах, осталась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас» (25) находится на 10-м месте в турнирной таблице. Лидируют «Реал» и «Жирона» с 48 очками.