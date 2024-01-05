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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» благодаря пенальти на 93-й минуте вырвала победу в матче с «Лас-Пальмасом»

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Барселону».

Барселона
Лас-ПальмасЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Лас-Пальмасе на стадионе «Гран-Канария» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте игры Мунир Эль-Хаддади вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте счёт в матче сравнял форвард «Барселоны» Ферран Торрес. На 93-й минуте «Барселона» реализовала пенальти благодаря точному удару Илкая Гюндогана.

Таким образом, «Барселона», набрав 41 очко в 19 матчах, осталась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас» (25) находится на 10-м месте в турнирной таблице. Лидируют «Реал» и «Жирона» с 48 очками.

Следующий матч команды проведут 7 января в рамках ⅛ финала Кубка Испании. «Лас-Пальмас» в дерби Канарских островов сойдётся с «Тенерифе». «Барселону» ждёт выезд к «Барбастро» из Сегунды РФЕФ (четвёртый дивизион).

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1:2
Первый тайм: 1:0
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