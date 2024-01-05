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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Тило Керер стал одноклубником Александра Головина в «Монако»

Французский «Монако» и английский «Вест Хэм Юнайтед» завершили сделку по переходу защитника Тило Керера.

Монако
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Источник: AFP 2023

Монегаски арендовали 27-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом выкупа, о чём сообщили на официальном клубном сайте.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Монако» заплатит за аренду Керера € 500 тыс. Интерес к футболисту также проявляли «Ренн», «Ницца», франкфуртский «Айнтрахт» и «Аталанта».

С начала сезона 27-летний Керер лишь четыре раза выходил на замену в матчах АПЛ, сыграв в турнире в общей сложности 19 минут. Также футболист сборной Германии (27 встреч за национальную команду) принял участие в пяти играх Лиги Европы и в трёх — Кубка английской лиги. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.

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