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14:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» близок к трансферу форварда «Лейпцига», пишут СМИ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» ведет активные переговоры с «Лейпцигом» по переходу футболиста сборной Германии Тимо Вернера, сообщает Sky Sports.

РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2023

По информации источника, «шпоры» намерены взять 27-летнего форварда в аренду сроком до конца нынешнего сезона. В переходе Вернера лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу, который ищет форварда на замену Сон Хын Мину и травмированному аргентинскому нападающему Алехо Велису.

Капитан «шпор» покинул состав команды, чтобы принять участие в Кубке Азии в составе сборной Южной Кореи. Турнир пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля.

Вернер, выступавший за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год, вернулся в немецкий клуб из лондонского «Челси» в августе 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.

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