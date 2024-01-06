«Тоттенхэм» близок к трансферу форварда «Лейпцига», пишут СМИ

По информации источника, «шпоры» намерены взять 27-летнего форварда в аренду сроком до конца нынешнего сезона. В переходе Вернера лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу, который ищет форварда на замену Сон Хын Мину и травмированному аргентинскому нападающему Алехо Велису.

Капитан «шпор» покинул состав команды, чтобы принять участие в Кубке Азии в составе сборной Южной Кореи. Турнир пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля.

Вернер, выступавший за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год, вернулся в немецкий клуб из лондонского «Челси» в августе 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.