Гол Фраттези на 93-й минуте принес «Интеру» победу над «Вероной»
Сегодня, 6 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Интером» и «Вероной».
Интер
ВеронаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Сегодня, 6 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Интером» и «Вероной».
Встреча завершилась победой миланского клуба со счетом 2:1.
За «Интер» первый гол забил нападающий Лаутаро Мартинес на 13-й минуте матча. Второй мяч на счету Давиде Фраттези — 90+3.
За «Верону» один гол отыграл Тома Анри на 74-й минуте.
Игрок «Вероны» Дарко Лазович получил красную карточку на 90+5 минуте.
На 90+10 минуте Тома Анри не смог реализовать пенальти за «Верону».