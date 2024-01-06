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18:03 (мск), источник: Sport24

Гол Фраттези на 93-й минуте принес «Интеру» победу над «Вероной»

Сегодня, 6 января, состоялся матч 19-го тура Серии А между «Интером» и «Вероной».

Интер
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Встреча завершилась победой миланского клуба со счетом 2:1.

За «Интер» первый гол забил нападающий Лаутаро Мартинес на 13-й минуте матча. Второй мяч на счету Давиде Фраттези — 90+3.

За «Верону» один гол отыграл Тома Анри на 74-й минуте.

Игрок «Вероны» Дарко Лазович получил красную карточку на 90+5 минуте.

На 90+10 минуте Тома Анри не смог реализовать пенальти за «Верону».

Интер
2:1
Первый тайм: 1:0
Верона
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