Гол Фраттези на 93-й минуте принес «Интеру» победу над «Вероной»

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qY5tD7dMCsY?si=IsAk6rUrmZWdE3F1" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась победой миланского клуба со счетом 2:1.

За «Интер» первый гол забил нападающий Лаутаро Мартинес на 13-й минуте матча. Второй мяч на счету Давиде Фраттези — 90+3.

За «Верону» один гол отыграл Тома Анри на 74-й минуте.

Игрок «Вероны» Дарко Лазович получил красную карточку на 90+5 минуте.