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21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» обвинили в подкупе организаторов «Золотого мяча» для победы Месси

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» обвиняется в попытке подкупа бывшего главного редактора журнала France Football Паскаля Ферре, который занимался организацией церемонии вручения «Золотого мяча», с целью обеспечения победы аргентинского футболиста Лионеля Месси во времена, когда он выступал за клуб, сообщает Goal со ссылкой на Le Monde.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Расследование было начато французской прокуратурой в 2022 году. В декабре 2023 года под стражу был заключен бывший директор «ПСЖ» по коммуникациям Жан-Мартиаль Рибес. В отчете полиции сообщалось, что к нему часто обращались журналисты, политики, члены министерств и артисты с целью получить билеты на матчи, за что он иногда получал от них услуги.

Согласно документам, следователи заинтересовались отношениями между Рибесом и Ферре. Отмечается, что в частности представитель клуба просил Ферре удалять некоторую информацию о «ПСЖ». Также клуб надеялся, что благодаря сотрудничеству с главным редактором France Football удастся пролоббировать получение «Золотого мяча» Месси.

Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. 36-летний аргентинец является рекордсменом по количеству наград. В составе «ПСЖ» он играл с 2021 по 2023 год, сейчас Месси выступает за «Интер Майами» из США. В 2022 году награду получил экс-футболист испанского «Реала» Карим Бензема.

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