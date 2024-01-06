«ПСЖ» обвинили в подкупе организаторов «Золотого мяча» для победы Месси

Расследование было начато французской прокуратурой в 2022 году. В декабре 2023 года под стражу был заключен бывший директор «ПСЖ» по коммуникациям Жан-Мартиаль Рибес. В отчете полиции сообщалось, что к нему часто обращались журналисты, политики, члены министерств и артисты с целью получить билеты на матчи, за что он иногда получал от них услуги.