«Лилль» выиграл матч Кубка Франции с рекордным для клуба счетом

Встреча, которая прошла в субботу в округе Лилль, закончилась со счетом 12:0. Хет-трики оформили Джонатан Дэвид (25, 36 и 75-я минуты) и Эдон Жегрова (33, 41, 42), дублями отметились экс-футболист ЦСКА Юсуф Языджи (11, 45) и Хаукон-Арнар Харальдссон (64, 78), по одному мячу забили Тиагу Сантуш (57) и Амин Мессусса (90).