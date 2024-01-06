Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лечче
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Фрозиноне
Монца
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Верона
21
Футбол. Зарубежный
7.01
Эмполи
Милан
Футбол. Зарубежный
7.01
Торино
Наполи
Все события
Фоторепортажи
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
20:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лилль» выиграл матч Кубка Франции с рекордным для клуба счетом

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Лилль» разгромил «Голден Лайон» в матче 1/32 финала Кубка Франции по футболу и одержал самую крупную победу в своей истории.

Лилль
Наверх
Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в субботу в округе Лилль, закончилась со счетом 12:0. Хет-трики оформили Джонатан Дэвид (25, 36 и 75-я минуты) и Эдон Жегрова (33, 41, 42), дублями отметились экс-футболист ЦСКА Юсуф Языджи (11, 45) и Хаукон-Арнар Харальдссон (64, 78), по одному мячу забили Тиагу Сантуш (57) и Амин Мессусса (90).

«Голден Лайон» — футбольный клуб с острова Мартиника в Карибском море, который является заморским департаментом Франции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трагедия Костомарова, побег Исинбаевой, Россия против МОК: итоги 2023 года
Российских фигуристок обвинили в лишнем весе. Скрытый скандал в Челябинске
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь