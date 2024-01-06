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22:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Месси оформил хет-трик за детскую команду «Интер Майами»

Матео Месси, который является сыном нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, оформил хет-трик за детскую команду «Интер Майами», сообщает Marca.

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Восьмилетний Матео играет в похожем стиле, как и его отец, оформляя хет-трик. Он обыгрывал соперников, а также очень уверенно реализовывал свои моменты. При этом Матео, в отличие от отца, является правшой.

После того, как Месси подписал контракт с американским «Интером» Майами, 11-летний Тьяго и восьмилетний Матео были зачислены в академии клуба по своим возрастам. При этом у Месси есть самый младший сын — Чиро, которому только пять лет и он ещё не играет в футбол.

Напомним, Месси перешёл в американский клуб минувшим летом на правах свободного агента после окончания срока контракта с «ПСЖ».

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