Сын Месси оформил хет-трик за детскую команду «Интер Майами»

Восьмилетний Матео играет в похожем стиле, как и его отец, оформляя хет-трик. Он обыгрывал соперников, а также очень уверенно реализовывал свои моменты. При этом Матео, в отличие от отца, является правшой.

После того, как Месси подписал контракт с американским «Интером» Майами, 11-летний Тьяго и восьмилетний Матео были зачислены в академии клуба по своим возрастам. При этом у Месси есть самый младший сын — Чиро, которому только пять лет и он ещё не играет в футбол.