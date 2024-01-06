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6 января, источник: Чемпионат.com

«Жирона» уверенно обыграла «Эльче» и прошла в ⅛ финала Кубка Испании

Сегодня, 6 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Эльче» и «Жирона».

Жирона
Эльче
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Источник: AP 2023

Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в городе Эльче, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 37-й минуте Дейли Блинд открыл счёт и вывел гостей вперёд.

На 67-й минуте Ян Коуту увеличил преимущество «Жироны».

Обе команды начали путь в Кубке Испании со стадии 1/64 финала. «Жирона» прошла «Сан Роке де Лепе» (2:1) и «Ориэлу», обыграв со счётом 5:2. «Эльче» победила «Эуропу» (2:0) и «Линарес» (3:1).

При этом в ⅛ финала Кубка Испании уже прошли мадридский «Атлетико», который обыграл «Луго» со счётом 3:1, и «Хетафе», одолевший «Эспаньол» (1:0).

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