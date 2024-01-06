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6 января, источник: Спорт-Экспресс

«Челси» разгромил «Престон» в Кубке Англии, забив все голы во втором тайме

«Челси» дома разгромил «Престон» в матче 3-го раунда Кубка Англии — 4:0.

Челси
Астон Вилла
Мидлсбро
Суонси
Кардифф Сити
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Источник: Reuters

Все голы хозяева забили во втором тайме. У «синих» отметились Армандо Броя, Тьяго Силва, Рахим Стерлинг и Энцо Фернандес.

«Астон Вилла» вырвала победу в выездном матче с «Мидлсбро» — 1:0. Единственный гол на 88-й минуте забил защитник Мэтти Кэш.

В 4-й раунд турнира вышел «Суонси», который победил дома «Моркам» со счетом 2:0, и «Шеффилд Уэнсдей» на своем поле разгромивший «Кардифф» — 4:0. Гости не реализовали пенальти на 4-й и 7-й минутах.

Пары 4-го раунда Кубка Англии определятся после жеребьевки.

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