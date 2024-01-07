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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Барселоны» Ямал не сыграет в Кубке Испании из-за необычной дисквалификации

Футболист «Барселоны» Ламин Ямал не сыграет в 1/16 финала Кубка Испании с «Барбастро», который пройдёт 7 января, из-за необычной дисквалификации.

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Ямал получил прямую красную карточку в прошлом сезоне, играя за молодёжную команду сине-гранатовых в Кубке Испании. При этом дисквалификация игрока действует и на игры среди взрослых команд, поэтому 16-летний футболист пропустит два матча в Кубке Испании.

Ямал является воспитанником «каталонцев» и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

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