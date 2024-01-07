«Реал» начал защиту титула, «Челси» смял соперника за тайм, у «Интера» инфарктная победа

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Англия: день без сенсаций

Сандерленд — Ньюкасл Юнайтед 0:3

В чемпионате перспективы обескровленного травмами «Ньюкасла» туманны даже в плане простого попадания в еврокубки. Из Кубка лиги «сороки» выбыли, так что Кубок Англии — наиболее реальная возможность наконец-то добыть первый трофей новой эры. И первый барьер в лице «Сандерленда» команда Эдди Хау преодолела довольно уверенно. В первом тайме гостям невольно помог Баллард, в довольно простой ситуации отправивший мяч в свои ворота при попытке прервать прострел Жоэлинтона. Во второй половине пробил час оформившего дубль Исака, что принесло «Ньюкаслу» лишь вторую крупную победу на «Стадионе Света». Прошлая датируется апрелем 2006-го. Уже это говорит о неординарности события. К тому же «сороки» не выигрывали в дерби более двенадцати лет (=3−6).

Челси — Престон Норт Энд 4:0

Возможно, в этой игре все пошло бы веселее, если бы в дебюте после классного паса Энцо Фернандеса счет открыл Палмер. Однако главный талант «Челси», пытаясь исполнить изящную подрезку, промахнулся, и игра как-то разом поскучнела. Кроме этого эпизода по итогам первого тайма вспомнить было нечего, а занимающий в чемпиошипе четырнадцатое место «Престон» довольно спокойно справлялся с атаками синих.

И все же класс лондонцев сказался, причем изменивший все первый гол возник буквально на ровном месте. Выигранная борьба за мяч, подача Гюсто, и Бройя прицельно пробил головой. Как оказалось, это был первый камень, вслед за которым оборону гостей снесла лондонская лавина. Тиаго Силва завершил подачу атакой со «второго этажа», Стерлинг забил прямым ударом со штрафного, а вишенкой на торте стал удар Фернандеса по пустым воротам.

Мидлсбро — Астон Вилла 0:1

Идущая в АПЛ на втором месте «Астон Вилла» едва не довела дело до переигровки. Однако сенсацию отменил нестандартный розыгрыш углового на последних минутах, когда на удар с дальней дистанции вывели защитника Кэша, а тому на помощь пришел рикошет, который поставил в тупик вратаря «Мидлсбро».

Испания: «Атлетико» тяжело на выезде

Луго — Атлетико 1:3.

«Атлетико» сделал главное для гостевых матчей с соперниками из низших лиг — сумел забить быстрый гол. По крайней мере, старт казался идеальным, однако проблемы «матрасников» c матчами на чужих полях никуда не исчезли. Да и не могут четыре поражения подряд быть случайностью. И если сначала удар Антонетти на ленточке остановил Хименес, то после выноса вратаря «Луго» этот же форвард издевательски разобрался с Сеюнджю и с линии штрафной пробил в ближний угол.

Поняв, что легкой прогулкой встреча с пятой командой третьего дивизиона не будет, Диего Симеоне сразу после перерыва выпустил на поле Гризманна, Де Пауля и Коке. Это все и решило, но для начала при счете 1:1 главный герой матча Хименес снова подстраховал Облака, остановив отлетевший от перекладины мяч. Потом же состоялись два гола Депая, а подпортила мадридцам настроение травма Аспиликуэты. Добавленные арбитром минуты они провели вдесятером, так как лимит замен был исчерпан.

Арандина — Реал 1:3

Игра «Реала» против команды, занимающей последнее место в своей группе четвертого дивизиона, оказалась примечательна как минимум потому, что в стартовом составе мадридцев появился наконец-то залечивший травмы и набравший форму 18-летний турецкий вундеркинд Арда Гюлер. Другими заметными событиями стали возвращение в строй Камавинги, а также премьера в главной команде 19-летнего латераля Винисиуса Тобиаса и 21-летнего центрального защитника Каррильо. Если кто-то из этих талантов оправдает выданные авансы, те, кто попал на субботнюю игру потом будут рассказывать, что видели рождение звезд. Между тем на матч пришли десять тысяч зрителей, для чего «Арандине» пришлось утроить вместимость своего стадиона.

По итогам первого тайма эти счастливчики имели все основания быть довольными. Они и «Реал» увидели, и гордились нулевой ничьей к перерыву. Впрочем, во второй половине все встало на свои места в течение двух неполных минут, а творцом мадридской победы стал Браим Диас. В первом случае он пошел на двух защитников и заработал реализованный Хоселу пенальти. Во втором — сам отправил мяч в угол после неудачного выноса защитника. Ну, а самое сложное для действующего обладателя трофея впереди: с 1976 года «Королевский клуб» семь раз пытался отстоять свой титул, и все попытки закончились провалом.

Италия: подарок конкурентам «Фиорентины»

Италия 2023/2024 Тур 19, 6.01.2024, 14:30 Интер 2 Верона 1

Перед Новым годом «Интер» преподнес подарок «Ювентусу», потеряв очки в гостях у «Дженоа» (1:1), но стоило вернуться в строй залечившему травму Лаутаро Мартинесу, и все стало меняться в лучшую сторону. По крайней мере, такое впечатление возникло, когда лучший снайпер серии А открыл счет после выверенной передачи подписавшего недавно новый контракт Мхитаряна.

Вот только мощный старт убаюкал нерадзурри, и они поверили в свою неуязвимость. Отменили еще один гол в начале второго тайма? Забьем потом. Выпады «Вероны»? Зоммер выручит! Голкипер, действительно, казался безупречным, но что он мог сделать, когда едва вышедший на поле Анри в касание коленом переправил мяч в сетку с подачи Дуды? Симоне Индзаги пытался исправить ситуацию заменами и переходом на более агрессивную схему, что вылилось в добытую в компенсированное время победу.

В тот момент, когда в Турине уже предвкушали возможность догнать лидера, тот выдал мощную атаку с выстрелом Бастони в перекладину, еще одним дальним ударом и добиванием Фраттези. Но это было еще не все, а развязка превратила проходную в общем-то игру в настоящую драму. Уже после атаки «Интера», в которой Алексис Санчес не забил в пустые ворота, ВАР обнаружил, что перед этим в штрафной хозяев Дармиан попал по ноге соперника. Арбитр сходил к монитору и указал на «точку», однако сенсацию отменило попадание Анри в штангу на 10-й добавленной минуте. А еще этот промах многие посчитают торжеством справедливости, так как решение арбитра назначенить пенальти вызывает большие сомнения. Назвать его легковесным — это даже мягко.

Италия 2023/2024 Тур 19, 6.01.2024, 22:45 Сассуоло 1 Фиорентина 0

Закрепившаяся в топ-4 «Фиорентина» в гостях у мастера сенсаций «Сассуоло» довольно быстро пропустила, зевнув проникающий пас на Педерсена, который выкатил мяч расстрелявшему ворота Пинамонти. И это «фиалкам» повезло, что еще одно взятие ворот отменили из-за офсайда. А в начале второго тайма ВАР и арбитр снова взяли сторону гостей, что оставляло им шансы на спасение.

Главное — было их найти и реализовать, однако в середине второго тайма Бонавентура проиграл дуэль Консильи, исполняя пенальти. Когда же при подаче углового мяч в сетку отправил Мартинес Куатра, судьи обнаружили офсайд у мешавшего вратарю другого игрока флорентийцев. С финальным штурмом «Сассуоло» тоже справился, и это стало лучшим подарком конкурентам «Фиорентины». В воскресенье шанс приблизиться к четверке будет у «Наполи», а также играющих между собой «Ромы» и «Аталанты».

Статистика дня

1 испанская команда не потерпела в этом сезоне ни одного гостевого поражения. В двенадцати матчах у «Жироны» 10 побед и 2 ничьих.

2 пенальти в течение трех минут парировал голкипер «Шеффилд Уэнсдей» Доусон.

12:0 — самая крупная кубковая победа в истории «Лилля». Также «доги» повторили рекорд результативности в 1/32 финала в период после Второй мировой войны.

15 мячей в текущем сезоне забил нападающий «Брайтона» Жоао Педро. Среди игроков АПЛ бразилец уступает только Холанну (19) и Салаху (18).

28 матчей «Челси» не проигрывает в кубковых турнирах соперникам из низших лиг.

40 побед в первых 50 матчах португальского чемпионата одержал во главе «Бенфики» Рогер Шмидт. Немцу не хватило двух выигрышей, чтобы повторить клубный рекорд Руя Витории.

123 победы с перевесом в один мяч одержали в турецком чемпионате команды, возглавляемые Абдуллой Авчи. За семнадцать лет своей карьеры нынешний главный тренер «Трабзонспора» лидирует в Суперлиге по данному показателю.