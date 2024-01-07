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11:11 (мск), источник: ТАСС

Президент Бразилии объявил траур в память о футболисте и тренере Марио Загалло

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью футболиста и тренера Марио Загалло.

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Источник: AFP 2023

«В память о Марио Жоржи Лобо Загалло в стране объявлен официальный трехдневный траур», — написал в субботу президент на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Марио Загалло умер 6 января в возрасте 92 лет. Бразилец является единственным человеком, который четырежды выигрывал чемпионат мира в разных статусах: дважды как игрок (1958, 1962), один раз как главный тренер (1970) и один как помощник главного тренера (1994).

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