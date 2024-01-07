Названы преимущества проведения Суперкубка Казахстана в Турции

«Похоже, что это будет очень интересно. Все казахстанские клубы проводят свои учебно-тренировочные сборы в Турции. По итогам всех сборов четыре команды поспорят за Суперкубок. В нашей стране есть проблема со стадионами, а в Анталье таких проблем нет. Во-вторых, сразу две-три компании в Турции изъявляют желание быть спонсорами турнира. Кроме того, этот турнир турецкое телевидение покажет у себя. Снимут сами, а еще предоставят трансляцию телеканалу Qazsport. Игроки этих четырех клубов попадут на глаза президентов и тренеров турецких клубов. От этой идеи не проиграет никто. Однако то, о чем я говорю — все мои мысли пока в разряде идей. Еще ничего не подтверждено. Но есть желание, чтобы все было именно так», — написал он в своем Telegram-канале.