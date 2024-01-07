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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» в гостях разгромил «Эмполи»

«Милан» в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл «Эмполи» — 3:0.

Милан
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Источник: Reuters

Счет был открыт на 11-й минуте Рубеном Лофтус-Чик, на 31-й минуте Оливье Жиру реализовал пенальти, это его десятый гол в сезоне. Третий мяч за миланцев забил Шака Траоре на 88-й минуте.

После 19 туров серии А «Милан» набрал 39 очков и занимает третье место. «Эмполи» заработал 13 очков и расположился на 19-й строчке.

Эмполи
0:3
Первый тайм: 0:2
Милан
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