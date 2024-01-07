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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» оформила первый трансфер зимнего межсезонья

Столичная «Астана» пополнилась первым новичком перед стартом сезона-2024. Им стал защитник сборной Казахстана Марат Быстров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Астана"

О переходе 31-летнего футболиста в столичный клуб немало говорилось в последние дни. Но сегодня сделку подтвердил авторитетный портал Transfermarkt. Сообщается, что игрок с 25 матчами за сборную Казахстана присоединился к семикратным чемпионам страны на правах свободного агента.

Последние три с лишним года Быстров провел в составе грозненского «Ахмата». Это его второй приход в «Астану». В июле 2018-го он уже присоединялся к сине-желтым, но не провел ни одного матча за основной состав, дважды отправляясь в аренду.

Трансферная стоимость Быстрова оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро. Также в его карьере были российские «Магнитогорск», «Челябинск», «Тамбов», казахстанские «Тобол» и «Ордабасы».

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