«Астана» оформила первый трансфер зимнего межсезонья

О переходе 31-летнего футболиста в столичный клуб немало говорилось в последние дни. Но сегодня сделку подтвердил авторитетный портал Transfermarkt. Сообщается, что игрок с 25 матчами за сборную Казахстана присоединился к семикратным чемпионам страны на правах свободного агента.

Последние три с лишним года Быстров провел в составе грозненского «Ахмата». Это его второй приход в «Астану». В июле 2018-го он уже присоединялся к сине-желтым, но не провел ни одного матча за основной состав, дважды отправляясь в аренду.