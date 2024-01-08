В «Бешикташе» назначен новый тренер Зайнутдинова. С ним Роналду выиграл исторический трофей

Источник: ФК "Бешикташ"

Клуб уже объявил о сотрудничестве с Сантушем, который станет четвертым главным тренером «Бешикташа» в текущем сезоне. Теперь тренировать казахстанца Бахтиера Зайнутдинова будет опытный специалист, в прошлом работавший с рядом топ-клубов Португалии и Греции, а также сборными этих стран.

Вместе со сборной Португалии он выиграл Евро-2016 и Лигу наций 2018/19. Он работал с национальной командой своей страны с 2014 по 2022 годы, покинув пост после неудачи на ЧМ-2022 и конфликта с Криштиану Роналду, которого он усадил в запас прямо во время мундиаля.