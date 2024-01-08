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10:57 (мск), источник: Vesti.kz

В «Бешикташе» назначен новый тренер Зайнутдинова. С ним Роналду выиграл исторический трофей

69-летний португальский специалист Фернанду Сантуш возглавил турецкий «Бешикташ». Он подписал контракт со стамбульцами до конца сезона 2024/25, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бешикташ
Португалия
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Источник: ФК "Бешикташ"

Клуб уже объявил о сотрудничестве с Сантушем, который станет четвертым главным тренером «Бешикташа» в текущем сезоне. Теперь тренировать казахстанца Бахтиера Зайнутдинова будет опытный специалист, в прошлом работавший с рядом топ-клубов Португалии и Греции, а также сборными этих стран.

Вместе со сборной Португалии он выиграл Евро-2016 и Лигу наций 2018/19. Он работал с национальной командой своей страны с 2014 по 2022 годы, покинув пост после неудачи на ЧМ-2022 и конфликта с Криштиану Роналду, которого он усадил в запас прямо во время мундиаля.

С января по сентябрь 2023-го трудился в сборной Польши, но был уволен осенью. Теперь он впервые покажет себя любителям турецкого футбола.

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