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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сочный тайм Захаряна: почти забил, почти отдал голевую, но был рано заменен

«Реал Сосьедад» прошел «Малагу» в Кубке.

Реал Сосьедад
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Малага — Реал Сосьедад 0:1

7 января оказалось превосходным днем для российского футбола. В православное Рождество отличились многие наши легионеры: Кузяев, Кокорин и Шапи забили, а Миранчук отдал результативную передачу. В такой день мы вправе были ожидать подарка и от Захаряна — Арсен вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад» на кубковый матч с «Малагой» и определенно был нацелен на дебютный гол в футболке испанского клуба.

Для Захаряна наступает важный период. «Реал Сосьедад» делегировал на Кубок Азии правого вингера Кубо, которого вполне можно назвать конкурентом полузащитника сборной России. Вообще Арсен соперничает за место в составе со многими партнерами, потому что способен играть на любом фланге и в середине поля. Но на правом краю Захарян часто выходил в начале 2021 года, когда делал первые шаги во взрослом футболе и стал игроком основы «Динамо». Так что параллели здесь очевидны, ведь и в Испании перед Арсеном сейчас стоит цель закрепиться в стартовом составе.

На встречу с «Малагой» главный тренер баскской команды Иманол Альгуасиль избрал привычную схему 4−3−3, где Захаряну была отведена широкая роль — Арсен и Барренечеа старались растягивать оборону хозяев, и у них это получалось. «Малага» постоянно оставляла дыры на краях, чем вингеры и пользовались.

Захарян был очень заметен. «Сосьедад» часто переводил вектор атак направо, где Арсен отлично взаимодействовал с крайним защитником Одриосолой. Экс-динамовец часто брал игру на себя: например, уже на 7-й минуте он попытался пробить из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован. А следом он же исполнил угловой с левого фланга — неточно.

В целом приятно видеть, что Захаряну доверяют исполнение стандартных положений. И наш хавбек как следует отвечает на доверие: на 15-й минуте Арсен сделал изумительную подачу со штрафного прямо на голову Оярсабаля, однако форварду «Реал Сосьедад» не хватило сантиметров, чтобы отправить мяч в «девятку».

В желании отказать нашему полузащитнику было нельзя. Захарян явно хотел проявить себя, но местами это стремление оборачивалось спешкой и помарками — за 45 минут Арсен успел пару раз нарушить правила, не всегда вовремя давал пасы партнерам и бил. Впрочем, качество игры обязательно улучшится — мы же знаем, на что Захарян способен.

Он вполне мог забить дебютный гол на испанской земле в этот вечер. Но, пожалуй, помешали суетливость и чрезмерное желание. На 36-й минуте Захарян, забытый всеми футболистами обороны, оказался в одиночестве в нескольких метрах от ворот, но не смог подстроиться под неудобный мяч и пробил параллельно линии. По реакции Арсена было видно, что он разозлился на себя за поспешное решение.

Очевидной причины для замены Захаряна не было — он приносил немало пользы команде, в том числе в прессинге (на 42-й минуте перехват Арсена у чужой штрафной привел к опасному моменту). Однако Альгуасиль решил, что 45 минут ему хватит, и убрал с поля. А уже в начале второго тайма «Реал Сосьедад» открыл счет: успех гостям принес штрафной, который заработал вышедший на замену Карлос Фернандес. Выходит, тренер оказался прав.

«Малага» сопротивлялась весь второй тайм и имела шансы перевести матч в дополнительное время, но баски выстояли, хотя и не показали яркой игры. Захарян не забил, но запомнился, а главный итог встречи — «Реал Сосьедад» в ⅛ финала Кубка Испании.

Гоша Чернов

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