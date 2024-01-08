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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
13:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил о трансфере футболиста сборной Марокко

Марокканский полузащитник Ахмед Эль-Мессауди перешел в «Тобол», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба.

Тобол Кс
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Источник: Соцсети

Эль-Мессауди имеет бельгийский паспорт. Родился в Бельгии и является воспитанником клуба «Льерс». В 2015 году был отдан в аренду в льежский «Стандард». В начале 2016-го присоединился к «Мехелену». Через год клуб выкупил трансфер футболиста.

До перехода в «Тобол» он выступал за такие клубы, как «Фортуна», «Гронинген», «Эммен» (все — Нидерланды) и «Газиантеп» (Турция).

Эль-Мессауди играл за молодежные сборные Бельгии различных возрастов. В 2015-м принял решение выступать за историческую родину. В товарищеском матче против сборной Уругвая дебютировал за сборную Марокко.

По мнению специалистов, несмотря на свои габариты, Эль-Мессауди очень подвижен. Силен в дриблинге, ведении мяча, способен выдавать острые передачи. У него поставленный, прицельный удар с правой ноги.

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