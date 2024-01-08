«Тобол» объявил о трансфере футболиста сборной Марокко

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Эль-Мессауди имеет бельгийский паспорт. Родился в Бельгии и является воспитанником клуба «Льерс». В 2015 году был отдан в аренду в льежский «Стандард». В начале 2016-го присоединился к «Мехелену». Через год клуб выкупил трансфер футболиста.

До перехода в «Тобол» он выступал за такие клубы, как «Фортуна», «Гронинген», «Эммен» (все — Нидерланды) и «Газиантеп» (Турция).

Эль-Мессауди играл за молодежные сборные Бельгии различных возрастов. В 2015-м принял решение выступать за историческую родину. В товарищеском матче против сборной Уругвая дебютировал за сборную Марокко.