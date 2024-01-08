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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
13:34 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Кубка Казахстана остался без клуба

Белорусский защитник Павел Забелин покинул казахстанский «Тобол», сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport5.by.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

28-летний футболист сыграл десять матчей в казахстанской премьер-лиге, отметившись одним голом. Стал обладателем Кубка Казахстана: в финале костанайцы обыграли шымкентский «Ордабасы» (1:0). Также белорус выходил на поле в восьми встречах квалификационного раунда Лиги конференций.

Забелин перешел в «Тобол» летом прошлого года из солигорского «Шахтера», подписав контракт до 31 декабря 2024-го. В его карьере также были узбекский «Андижан», белорусские «Неман», «Гранит» и «Барановичи». В мае 2023-го попал в расширенный состав сборной Белоруссии.

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