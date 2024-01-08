«Кайрат» вернет Жукова? Стала известна позиция клуба

По данным различных источников, Жуков покинул «Цанчжоу», но в то же время Transfermarkt утверждает, что у игрока есть действующий контракт до конца 2024 года. При этом сам хавбек признавался, что в Китае у него очень приличные финансовые условия. «Кайрат», возможно, и хотел бы пригласить Жукова, но игрок не вписывается в экономические рамки клубной политики. Во многом из-за этого алматинцы не могут подписать игроков уровня сборной Казахстана: в клубе считают запросы местных футболистов завышенными и неоправданными.