«Кайрат» вернет Жукова? Стала известна позиция клуба

По данным различных источников, Жуков покинул «Цанчжоу», но в то же время Transfermarkt утверждает, что у игрока есть действующий контракт до конца 2024 года. При этом сам хавбек признавался, что в Китае у него очень приличные финансовые условия. «Кайрат», возможно, и хотел бы пригласить Жукова, но игрок не вписывается в экономические рамки клубной политики. Во многом из-за этого алматинцы не могут подписать игроков уровня сборной Казахстана: в клубе считают запросы местных футболистов завышенными и неоправданными.
Поэтому трансферы именитых казахстанских игроков в «Кайрат» на данный момент практически исключены. При этом «желто-черные» с высокой вероятностью подпишут еще одного новичка (легионера или игрока из ЕАЭС), поскольку в ближайшее время клуб за определенную компенсацию должен покинуть российский хавбек Антон Крачковский.
Напомним, что в зимнее трансферное окно «Кайрат» подписал контракты с грузинскими легионерами Лукой Гадрани и Георги Зария, а также с бразильцем Элдером Сантаной.
Жуков выступал за «Кайрат» три сезона, провел 69 матчей и забил пять мячей в период 2017—2019 годов. В КПЛ также выступал за «Астану».