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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» вернет Жукова? Стала известна позиция клуба

В нынешнее межсезонье имя Георгия Жукова связывали с возможным возвращением в чемпионат Казахстана и, в частности, в «Кайрат». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, есть ли вероятность такого трансфера.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: CSL

По данным различных источников, Жуков покинул «Цанчжоу», но в то же время Transfermarkt утверждает, что у игрока есть действующий контракт до конца 2024 года. При этом сам хавбек признавался, что в Китае у него очень приличные финансовые условия. «Кайрат», возможно, и хотел бы пригласить Жукова, но игрок не вписывается в экономические рамки клубной политики. Во многом из-за этого алматинцы не могут подписать игроков уровня сборной Казахстана: в клубе считают запросы местных футболистов завышенными и неоправданными.

Поэтому трансферы именитых казахстанских игроков в «Кайрат» на данный момент практически исключены. При этом «желто-черные» с высокой вероятностью подпишут еще одного новичка (легионера или игрока из ЕАЭС), поскольку в ближайшее время клуб за определенную компенсацию должен покинуть российский хавбек Антон Крачковский.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Кайрат» подписал контракты с грузинскими легионерами Лукой Гадрани и Георги Зария, а также с бразильцем Элдером Сантаной.

Жуков выступал за «Кайрат» три сезона, провел 69 матчей и забил пять мячей в период 2017—2019 годов. В КПЛ также выступал за «Астану».

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