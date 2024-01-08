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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:39 (мск), источник: Vesti.kz

Почему наши футболисты не уезжают в Европу? Не помог даже взлет сборной Казахстана

Первое место в группе Лиги наций в 2022 году и самый успешный отборочный цикл под эгидой УЕФА в 2023 году вдохновил многих болельщиков сборной Казахстана по футболу и возникло ощущение, что это станет триггером для отъезда местных игроков в приличные европейские чемпионаты. Однако массовой релокации не произошло и корреспондент Vesti.kz нашел этому объяснения.

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Источник: КФФ

Этой зимой трансферные ожидания касательно казахстанских игроков были высокими, множество слухов и инсайдов возникало вокруг футболистов сборной. Максима Самородова смотрят в Италии, Ислама Чеснокова — в Греции, Еркин Тапалов вроде должен был уехать в Турцию. Но на деле: Самородов едет на сборы с «Актобе», Чесноков ближе к тому, чтобы остаться в КПЛ, Тапалов уже подписал контракт с «Тоболом». Это все исключительно примеры и мы не собираемся подробно разбирать каждый случай и уж тем более не осуждаем выбор названных игроков.

Взлет сборной Казахстана в отборе ЧЕ-2024, безусловно, впечатлил и обратил на себя внимание многих специалистов, скаутов, тренеров. Но есть несколько причин, почему мгновенных и массовых трансферов в Европу не произошло.

В первую очередь многие лидеры сборной уже достаточно возрастные футболисты. В Европе с точки зрения иностранцев смотрят на перспективу, рост, динамику. Когда тебе 33 года, ты уже сформировавшийся спортсмен и менять тебя не только как футболиста, но и как профессионала уже не имеет особого смысла. Асхат Тагыберген, Игорь Шацкий, Сергей Малый, Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов и Абзал Бейсебеков не подходят крепким европейским чемпионатам как раз в силу возраста. Да, у того же Тагыбергена было предложение из первой лиги Турции, но это максимум в данной ситуации и, как видите, Асхат в силу разных причин не доехал даже в эту точку. В условиях Казахстана мы видим по локальным историям, кто действительно нужен Европе. Данил Устименко, 23 года, едва ли не самый перспективный вратарь в стране, летом прошлого года получил реальный оффер от турецкого «Истанбулспора». Актуальный кейс — Давид Есимбеков, 19 лет, едет на просмотр в кипрский «Арис».

Второй фактор — деньги. Отмену лимита на легионеров в КПЛ еще не ввели, поэтому пока ценник и спрос на казахстанских футболистов внутри рынка остается и даже в случае введения новых правил эта тенденция сохранится в ближайшие пару лет, поскольку сборники зачастую олицетворяют команды, без них возникнет недовольство публики и областных руководителей.

К тому же Самородову и Чеснокову возможно и есть предметный интерес в Европе, но финансовый аспект сильно отличается. Показательная история с Рамазаном Оразовым — он был максимально настроен уехать и сделал все для этого, в том числе сильно подвинулся в зарплате. Даже в «Аксу» хавбеку платили больше, чем в Словении, и это уже не говоря о наших клубах уровня «Тобола» и выше. То есть, чтобы уехать, ты должен подавить соблазн заработать здесь и сейчас. И далеко не всем удается устоять перед предложением играть дома в комфорте и за гораздо более выгодные условия. А если это все же происходит, то в определенный момент на игроков действует фактор финансов и они возвращаются на родину, как это сделал Ян Вороговский и как, возможно, сделает тот же Оразов.

Ну и наконец, а есть ли реальный и массовый спрос на казахстанцев в Европе? Глядя правде в глаза, мы скажем скорее нет. Увы, порой мы выдаем желаемое за действительное. Если бы упомянутые Чесноков и Самородов были абсолютно убедительны в рамках высоких стандартов евролиг, их бы забрали еще в ноябре-декабре. Но у клубов есть сомнения, даже взлет сборной Казахстана и карьерный путь Бахтиера Зайнутдинова не убеждают их в целостности и эффективности нашего рынка. Нужна работа агента, уступки и огромное желание со стороны игрока, рекомендации тренеров и отчеты скаутов, стабильно успешные отрезки в международных турнирах.

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