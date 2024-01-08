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8 января, источник: Чемпионат.com

Лионель Месси отреагировал на новость о смерти Франца Беккенбауэра

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, сегодня, 8 января, стало известно, что Беккенбауэр скончался в 78 лет.

Аргентина
Германия
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15
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Аргентинский форвард выложил фотографию Франца Беккенбауэра и подписал её аббревиатурой «QEPD», что переводится как «Покойтесь с миром».

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.

Кроме того, бывший футболист дважды выиграл награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоевал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

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