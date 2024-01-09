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09:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертый раунд Кубка Англии

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» пробился в четвертый раунд Кубка Англии по футболу, победив на выезде обладателя трофея 2013 года «Уиган Атлетик».

Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
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Источник: Reuters

Встреча третьего раунда, прошедшая в понедельник в Уигане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Диогу Далот (22-я минута) и Бруну Фернандеш с пенальти (74).

«Уиган», завоевывавший Кубок Англии в 2013 году, в том же сезоне покинул Английскую премьер-лигу (АПЛ) и ныне выступает в первенстве Лиги 1 (третий по силе дивизион страны).

Соперником «МЮ» по четвертому раунду будет победитель противостояния между валлийским клубом Лиги 2 «Ньюпорт Каунти» и «Истли», который выступает в пятом по силе дивизионе английского футбола — Национальной лиге. В первом матче команд была зафиксирована ничья 1:1, а переигровка назначена на 16 января.

Матчи четвертого раунда назначены на уик-энд, начинающийся с 27 января.

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