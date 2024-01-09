«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертый раунд Кубка Англии

Встреча третьего раунда, прошедшая в понедельник в Уигане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Диогу Далот (22-я минута) и Бруну Фернандеш с пенальти (74).

«Уиган», завоевывавший Кубок Англии в 2013 году, в том же сезоне покинул Английскую премьер-лигу (АПЛ) и ныне выступает в первенстве Лиги 1 (третий по силе дивизион страны).

Соперником «МЮ» по четвертому раунду будет победитель противостояния между валлийским клубом Лиги 2 «Ньюпорт Каунти» и «Истли», который выступает в пятом по силе дивизионе английского футбола — Национальной лиге. В первом матче команд была зафиксирована ничья 1:1, а переигровка назначена на 16 января.