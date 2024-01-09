Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.01
Сассуоло
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
7.01
Эмполи
Милан
03
Футбол. Зарубежный
7.01
Удинезе
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Торино
Наполи
30
Футбол. Зарубежный
7.01
Салернитана
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Рома
Аталанта
11
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
2.01
Вест Хэм
Брайтон
00
1.01
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
42
2023
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
31
2023
Фулхэм
Арсенал
21
2023
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
21
2023
Вулверхэмптон
Эвертон
30
2023
Астон Вилла
Бернли
32
2023
Кристал Пэлас
Брентфорд
31
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
08:47 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды

В «Манчестер Сити» после возвращения в строй бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне утвердили нового капитана команды.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает Manchester Evening News, первым капитаном «горожан» стал защитник Кайл Уолкер. Вице-капитаном команды будет Де Брёйне. В список из пяти капитанов также вошли Родри, Рубен Диаш и Бернарду Силва.

Напомним, Де Брёйне вернулся на поле в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» 7 января. Бельгиец появился на поле на 58-й минуте, а «горожане» выиграли со счётом 5:0. Кевин отдал одну голевую передачу.

«Манчестер Сити» располагается на третьей строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, в активе команды Хосепа Гвардиолы 40 очков в 19 матчах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь