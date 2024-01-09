В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды

Как сообщает Manchester Evening News, первым капитаном «горожан» стал защитник Кайл Уолкер. Вице-капитаном команды будет Де Брёйне. В список из пяти капитанов также вошли Родри, Рубен Диаш и Бернарду Силва.

Напомним, Де Брёйне вернулся на поле в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» 7 января. Бельгиец появился на поле на 58-й минуте, а «горожане» выиграли со счётом 5:0. Кевин отдал одну голевую передачу.