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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
09:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» остался без основного голкипера. А впереди Лига Европы

Костанайский «Тобол» остался без основного голкипера: контракт с Иваном Коноваловым был расторгнут, сообщают Vesti.kz.

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Источник: ФК "Тобол"

По информации Metaratings.ru, стороны расторгли соглашение по обоюдному соглашению. Агент 29-летнего российского футболиста Станислав Станиславский объяснил ситуацию.

«Проблема заключалась в том, что российские футболисты испытывают трудности с получением визы для участия в еврокубках из-за санкций. “Тобол” будет участвовать в квалификации Лиги Европы, руководство и игрок решили не рисковать и по взаимному согласию расторгли договор. Сейчас рассматриваем варианты, но пока не будем называть клубы», — заявил Станиславский.

При этом еще в начала декабря сообщалось, что «Тобол» продлил контракт с Коноваловым.
Российский голкипер выступал за «Тобол» с февраля 2023 года после перехода из шотландского «Ливингстона». На счету вратаря 31 пропущенный мяч в 28 матчах за костанайцев, а также десять «сухих» матчей.

4 ноября «Тобол» обыграл «Ордабасы» со счетом 1:0 в финале Кубка Казахстана по футболу и завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы.

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