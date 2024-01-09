«Тобол» остался без основного голкипера. А впереди Лига Европы

Источник: ФК "Тобол"

По информации Metaratings.ru, стороны расторгли соглашение по обоюдному соглашению. Агент 29-летнего российского футболиста Станислав Станиславский объяснил ситуацию.

«Проблема заключалась в том, что российские футболисты испытывают трудности с получением визы для участия в еврокубках из-за санкций. “Тобол” будет участвовать в квалификации Лиги Европы, руководство и игрок решили не рисковать и по взаимному согласию расторгли договор. Сейчас рассматриваем варианты, но пока не будем называть клубы», — заявил Станиславский.

При этом еще в начала декабря сообщалось, что «Тобол» продлил контракт с Коноваловым.

Российский голкипер выступал за «Тобол» с февраля 2023 года после перехода из шотландского «Ливингстона». На счету вратаря 31 пропущенный мяч в 28 матчах за костанайцев, а также десять «сухих» матчей.