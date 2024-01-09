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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
15:40 (мск), источник: БЕЛТА

Челядинский стал новым главным тренером ФК «Минск»

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером футболистов «Минска» стал Артем Челядинский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ФК "Динамо-Минск"

Контракт с 46-летним белорусским специалистом подписан на год. За время игровой карьеры Артем Челядинский выступал в минском «Динамо», новополоцком «Нафтане», солигорском «Шахтере», жодинском «Торпедо-БелАЗе» и столичных «Крумкачах». Также играл в клубах Украины, Казахстана и России. После окончания активной карьеры работал в тренерском штабе минского «Динамо», в 2021 году под его руководством динамовцы завоевали бронзовые награды чемпионата Беларуси.

На посту главного тренера ФК «Минск» Челядинский сменил Сергея Яромко, под началом которого минчане заняли 9-е место в национальном первенстве 2023 года.

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