Челядинский стал новым главным тренером ФК «Минск»

Контракт с 46-летним белорусским специалистом подписан на год. За время игровой карьеры Артем Челядинский выступал в минском «Динамо», новополоцком «Нафтане», солигорском «Шахтере», жодинском «Торпедо-БелАЗе» и столичных «Крумкачах». Также играл в клубах Украины, Казахстана и России. После окончания активной карьеры работал в тренерском штабе минского «Динамо», в 2021 году под его руководством динамовцы завоевали бронзовые награды чемпионата Беларуси.



На посту главного тренера ФК «Минск» Челядинский сменил Сергея Яромко, под началом которого минчане заняли 9-е место в национальном первенстве 2023 года.