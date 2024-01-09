Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.01
Эмполи
Милан
03
Футбол. Зарубежный
7.01
Удинезе
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Торино
Наполи
30
Футбол. Зарубежный
7.01
Салернитана
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Рома
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
12.01
Бавария
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
22:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о покупке Роналду особняка на «острове миллиардеров»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду мог пополнить ряды жителей острова Джумейра Бэй в Объединенных Арабских Эмиратах. Это место широко известно как «остров миллиардеров», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Наверх

Звезда мирового футбола, по информации издания, завершит сделку по покупке недвижимости в элитном жилом комплексе в 2024 году. Здесь, как сообщается, уже проживают основатель компании-разработчика игорного софта Playtech Тедди Саги, старший сын бывшего ангольского диктатора Жозе Эдуарду душ Сантуша и жена российского бизнесмена Андрея Скоча. Тем не менее в беседе с газетой The Sun представители знаменитости опровергли эти сведения.

Портфель недвижимости Роналду включает несколько особняков в разных странах Европы. В 2021 году футболист начал строительство нового поместья стоимостью семь миллионов фунтов стерлингов в Португалии вдобавок к своей роскошной вилле на Мадейре.

В 2021 году стало известно, что спокойной жизни Роналду в английском графстве Чешир помешали овцы. Животные не давали ему спать во время перерыва между играми. Спортсмен не выдержал и недели в новом доме стоимостью шесть миллионов фунтов стерлингов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Голливудский актер Кристиан Оливер разбился в авиакатастрофе. Перед гибелью он оставил жуткое послание
Кадыров объяснил свое предложение обменять бойцов ВСУ за снятие санкций
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь