Экс-тренер «Спартака» создал одну из главных футбольных сенсаций сезона

«Астон Вилла» — одна из главных сенсаций сезона 2023/24 в топ-лигах Европы. Команда из Бирмингема во главе с экс-тренером московского «Спартака» — испанцем Унаи Эмери — занимает второе место в АПЛ, отставая всего на три очка от лидера («Ливерпуля») и опережая «Манчестер Сити», «Арсенал» «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другие английские клубы, обладающие большими возможностями. «Ведомости. Спорт» — с подробностями.

Эмери и Мончи — творцы новой «Астон Виллы»

«Астон Вилла» за всю свою историю семь раз выигрывала чемпионат Англии, но шесть из этих титулов были завоеваны более 100 лет назад. Последнее чемпионство команда взяла в сезоне 1980/1981. Это был действительно золотой период для бирмингемцев. В 1982 г. они победили еще и в двух еврокубках — Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА. В финалах этих турниров англичане били «Баварию» с «Барселоной».

После этого громких успехов у «Астон Виллы» не было. Кубок Англии бирмингемцы не брали аж с 1957-го. В середине 1990-х «Вилла» добавила в клубный музей пару трофеев: в 1994-м и 1996-м команда становилась обладателем Кубка лиги.

В последний раз «Астон Вилла» финишировала на втором месте в национальном чемпионате в сезоне 1992/93. Это был первый сезон в истории Премьер-Лиги — новообразованного высшего дивизиона чемпионата Англии. С тех пор команда лишь дважды попадала в топ-5 (четвертое место в 1996-м и пятое в 1997-м), а в середине 2010-х и вовсе вылетела из элиты в Чемпионшип.

Три года «Астон Вилла» прозябала во втором дивизионе английского футбола. В АПЛ команда вернулась в 2019-м и была столь же далека от борьбы за высокие места, как Бирмингем от родной для Эмери Фуэнтеррабии (города из Страны Басков). В сезоне 2019/20 заняла 17 место, потом становилась одиннадцатой и четырнадцатой. 1 ноября 2022 г., когда испанский специалист возглавил «Астон Виллу», команда занимала 16 место. До зоны вылета было всего одно очко.

Уже в день дебюта Эмери «Астон Вилла» установила достижение. Бирмингемцы впервые в XXI веке — точнее, с 1995 г. — обыграли на своем поле «Манчестер Юнайтед». Команда прервала антирекордную серию без побед в матчах с «Юнайтед» в чемпионате Англии, которая насчитывала 23 игры. К апрелю 2023-го «Астон Вилла» одержала девять побед в АПЛ при испанце — больше за тот же период было только у «Арсенала» и «Манчестер Сити». Также команда впервые с 1998-го выиграла в АПЛ пять матчей подряд.

В результате «Астон Вилла» финишировала на седьмом месте и получила путевку в еврокубки — Лигу конференций. В сезоне 2023/24 бирмингемцы во главе с Эмери продолжили удивлять. В декабре 2023-го Унаи впервые в карьере (с 14-й попытки) обыграл Хосепа Гвардиолу (1:0). До этого в матчах их команд девять раз побеждал каталонец и еще четыре встречи завершились вничью.

Более того, по итогам всего календарного года команда Эмери выиграла лишь на три матча АПЛ меньше, чем команда Гвардиолы (26 против 29). Дома «Астон Вилла» выиграла в АПЛ 15 раз подряд. До Эмери подобного успеха добивались только Гвардиола, Юрген Клопп, Роберто Манчини и Алекс Фергюсон. Успешная серия матчей в Бирмингеме прервалась лишь в конце 2023-го, когда подопечные Эмери неожиданно оступились во встрече с аутсайдером АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

При Эмери поменялось отношение к «Астон Вилле». Теперь эту команду воспринимают как претендента на трофей. Известный британский тренер Грэм Сунесс, работавший с «Ливерпулем», «Блэкберном» и «Ньюкаслом», написал в своей колонке для Daily Mail следующее. «Я искренне верю, что любая из пяти команд могла бы выиграть титул, включая “Астон Виллу”, процветающую под руководством Унаи Эмери. Мы наблюдаем, возможно, самую захватывающую гонку за титул за последние годы. Я уверен, что работа Унаи не сильно отличается от того, что было в “Арсенале” четыре года назад. То, как все обернулось, не сделало его плохим тренером. Его успех — еще одно доказательство того, что тренеров, как правило, списывают со счетов слишком рано».

Эмери уже работал в английском футболе, возглавляя «Арсенал» с июля 2018-го по ноябрь 2019-го. Несмотря на то, что Унаи ничего не выиграл с лондонской командой, он получил ценный опыт, который, несомненно, помогает ему сейчас. Вообще испанский тренер был достаточно успешен в Европе после того, как ушел из «Спартака» в 2012 г. С «Севильей» и «Вильярреалом» он выиграл четыре Лиги Европы, с ПСЖ взял золото чемпионата Франции, а также по два Кубка Франции, Кубка лиги и Суперкубка. «Астон Вилла» привлекла его не только новой возможностью показать себя в АПЛ, но и солидным контрактом с зарплатой в размере 7 млн евро в год.

Эмери сумел поднять «Астон Виллу» в лидеры АПЛ без сумасшедших трат, которые позволяют себе топ-клубы Англии. В зимнее трансферное окно 2023-го бирмингемский клуб потратил 30,1 млн евро на двух новичков — купил защитника Алекса Морено (за 13,5 млн евро) и нападающего Джона Дурана (16,6 млн евро). Правда, в сезоне 2023/24 у них всего два матча в основе на двоих.

Основные траты бирмингемцы оставили на лето 2023-го. Тогда же в клуб был приглашен новый руководитель спортивного проекта — испанец Мончи, работавший с Эмери в «Севилье». Его назначили на должность президента по футбольным операциям. Но, по сути, Мончи получил ту же роль спортивного директора, на которой добился успеха в «Севилье». Мончи не без оснований считался одним из лучших в Европе в своем деле. За 20 лет в «Севилье» при нем появилась и раскрылась большая группа звездных игроков, на продаже которых клуб заработал сотни миллионов евро: Серхио Рамос, Дани Алвес, Иван Ракитич и другие.

Сообщалось, что «Астон Вилла» заплатила «Севилье» 2 млн евро, чтобы заполучить Мончи. Клуб из Бирмингема также вел переговоры с директором «Барселоны» Матеу Алемани. По информации Mundo Deportivo, Алемани получил предложение с двукратным увеличением зарплаты и был близок к переезду в Англию, но в последний момент отказался, поскольку проект «Астон Виллы» оказался не таким масштабным, как он себе представлял. Матеу ожидал, что в Бирмингеме будут строить команду калибра «Манчестер Сити».

Что поменял Эмери и кто звезды его команды

Совместными усилиями Мончи, Эмери и руководства «Астон Виллы» клуб в летнее трансферное окно подписал нескольких классных игроков, потратив 93 млн евро. Не самые крупные деньги для АПЛ. Достаточно сказать, что 13 клубов отдали в межсезонье за новичков больше. При этом «Астон Вилла» заработала 32,5 млн евро на продаже своих футболистов.

Самая дорогая летняя покупка — трансфер вингера «Байера» Муссы Диаби за 55 млн евро. Это рекорд клуба. Кроме того, центральный защитник «Вильярреала» Пау Торрес был приобретен за 33 млн евро, а атакующий полузащитник «Галатасарая» и сборной Италии Николо Дзаньоло арендован за 5 млн евро с правом выкупа. Еще «Астон Вилла» арендовала без возможности выкупа центрального защитника «Барселоны» Клемана Лангле и подписала свободным агентом полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

Впрочем, в этом сезоне АПЛ много играют только Диаби с Торресом. Остальные не выигрывают конкуренцию у тех, кто пришел еще до Эмери и Мончи. У Тилеманса и вовсе напряженные отношения с тренером, поэтому бельгиец может покинуть клуб в зимнее окно.

Эмери очень требовательный тренер, далеко не у всех игроков складываются с ним хорошие отношения. Сообщалось, что у Эмери на первых порах были вопросы к основному голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом, который вскоре после назначения испанца выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Причем конфликт начался еще в период их совместной работы в «Арсенале». Эмери, как утверждали инсайдеры, был недоволен поведением Мартинеса и хотел заменить его на выступавшего тогда за «Севилью» Яссина Боно, но этого все же не случилось — аргентинец по-прежнему играет в команде из Бирмингема.

Мартинес стал важной деталью для изменения стиля игры «Астон Виллы». Под руководством Эмери команда стала больше разыгрывать мяч под давлением, выманивая соперника на прессинг. В этом розыгрыше активное участие должен принимать и голкипер. «Астон Вилла» эффективно использует свободное пространство на половине поля противника, а вот в позиционных атаках пока не столь хороша. Сильная сторона бирмингемцев — игра без мяча, очень организованная и компактная оборона. Еще Эмери уделяет много внимания подробному тактическому анализу соперников и ввел длинные видеоразборы. Благодаря этому команда стала более управляемой.

По допущенным ударам по своим воротам (10,0 за матч) «Астон Вилла» входит в топ-3 в этом сезоне АПЛ наряду с «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Впрочем, по допущенным ударам в створ — только седьмая (4,1). А вот атакующая статистика не на чемпионском уровне. Команда Эмери наносит 14,4 удара за матч и 5,1 в створ: соответственно шестой и пятый результаты в лиге. Тем не менее этого пока хватает, чтобы находиться в лидерах.

У «Астон Виллы» Эмери есть свои звезды. Это не только Торрес и Диаби. Здорово прибавил при испанском тренере 28-летний нападающий Олли Уоткинс — лучший бомбардир и лучший ассистент команды в сезоне 2023/24, набравший 9+8 по системе «гол плюс пас». На январаь 2024 г. Transfermarkt оценивает Уоткинса в 60 млн евро. Он самый дорогой игрок бирмингемцев наряду с Диаби и Дугласом Луисом, которые стоят те же 60 млн евро. Бразильский опорный полузащитник — трансферная цель топ-клубов. Зарубежные СМИ писали об интересе к Дугласу Луису со стороны «Барселоны», «Ювентуса» и «Арсенала». Лондонский клуб делал в летнее окно три предложения по поводу покупки 25-летнего игрока, увеличив сумму с 20 до 25 млн фунтов, но «Астон Вилла» их все отклонила.

Еще одна ключевая фигура — капитан Джон Макгинн. 29-летний центральный полузащитник сборной Шотландии оценивается в 30 млн евро. Это умный игрок, с сильным характером и лидерскими качествами.

Но все же сегодняшняя «Астон Вилла» — это скорее команда-звезда, чем команда звезд. По словам Эмери, в зимнее окно один-два футболиста могут уйти. Появятся ли новички — неизвестно. «Если мы и попытаемся приобрести новых игроков, то только тех, которые точно смогут усилить наш состав, — заявил Эмери. — Но пока непонятно, получится ли у нас купить их в январе».

С 2018 г. «Астон Вилла» принадлежит компании V Spots, которую создали миллиардеры Нассеф Савирис и Уэс Эденс. Клуб выкупили у китайского бизнесмена Тони Цзяньтун Ся, при котором бирмингемцы оказались на грани банкротства. 62-летний египтянин Савирис стал президентом. Сообщалось, что Эмери в отличие от предыдущих тренеров бирмингемцев очень плотно общается с Савирисом и Эденсом.

«Мы поддерживаем связь, — признавал Эмери. — Время от времени встречаемся с ним (Савирисом) и много говорим о предстоящих задачах, делимся ими и радуемся. Нассеф и Уэс — оба очень-очень вовлечены… Мы стараемся делиться всем нашим опытом, в том числе и моим тренерским. Пытаемся быть требовательными к себе, чтобы построить прочную структуру, которую хотим создать».

V Spots владеет не только мужской и женской командами «Астон Виллы». Ей также принадлежат 29% акций португальской «Витории» из Гимарайнша. Изначально компания выкупила 46% акций, но затем сократила свою долю на треть. Это было требованием Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поскольку «Астон Вилла» и «Витория» пробились в Лигу конференций, а два клуба с одним владельцем не имели права стартовать в еврокубке. Еще одно условие: между клубами не должно быть трансферов до сентября 2024-го.

Савирис и Эдамс организуют новую мультиклубную сеть, в которую в будущем может также войти новый клуб МЛС. Помимо того, у V Spots партнерские отношения с египетским ЗЕД, японским «Виссел Кобе» и испанским «Реалом Унион», который принадлежит семье Эмери. Клубы сети делятся скаутскими ресурсами, тренерскими методиками и стратегиями развития молодежи.

«Это трехстороннее партнерство должно принести пользу всем сторонам и создать дорожную карту для интеграции талантливых молодых египетских игроков в мировую спортивную систему», — подчеркнул Нассеф Савирис.