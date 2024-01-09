Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.01
Эмполи
Милан
03
Футбол. Зарубежный
7.01
Удинезе
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Торино
Наполи
30
Футбол. Зарубежный
7.01
Салернитана
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Рома
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
12.01
Бавария
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
22:52 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч «Бешикташа» с Зайнутдиновым в составе

Стамбульский «Бешикташ» сыграл с «Ризеспором» в матче 16 тура Турецкой Суперлиги, сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
Наверх
Источник: Соцсети

Встреча в Ризе завершилась со счетом 4:0 в пользу стамбульцев. Полузащитник сборной Казахстана и «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов провел всю встречу целиком.

Уже на четвертой минуте Милот Рашица вывел гостей вперед. На 28-й минуте бывший одноклубник Зайнутдинова по ЦСКА Адольфо Гайч забил ответный гол. Примечательно, что удар аргентинца с добивания не смог накрыть именно казахстанский футболист. Впрочем, взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В конце первого тайма «Бешикташ» благодаря голу Семиха Кылычсоя. В дебюте второго тайма Кылычсой увеличил отрыв гостей — 3:0. Окончательный счет на 79-й минуте установил капитан «Бешикташа» Дженк Тосун.

Стамбульский клуб, набрав 32 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Ризеспор» с 29 баллами, занимает шестое место.

Отметим, что новый наставник «Бешикташа» португалец Фернанду Сантуш наблюдал за игрой с трибун. Командой в этом матче руководил исполняющий обязанности главного тренера Сердар Топрактепе.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь