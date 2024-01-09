Разгромом завершился матч «Бешикташа» с Зайнутдиновым в составе

Источник: Соцсети

Встреча в Ризе завершилась со счетом 4:0 в пользу стамбульцев. Полузащитник сборной Казахстана и «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов провел всю встречу целиком.

Уже на четвертой минуте Милот Рашица вывел гостей вперед. На 28-й минуте бывший одноклубник Зайнутдинова по ЦСКА Адольфо Гайч забил ответный гол. Примечательно, что удар аргентинца с добивания не смог накрыть именно казахстанский футболист. Впрочем, взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В конце первого тайма «Бешикташ» благодаря голу Семиха Кылычсоя. В дебюте второго тайма Кылычсой увеличил отрыв гостей — 3:0. Окончательный счет на 79-й минуте установил капитан «Бешикташа» Дженк Тосун.

Стамбульский клуб, набрав 32 очка, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Ризеспор» с 29 баллами, занимает шестое место.