Жерар Пике объявил о возвращении в футбол в качестве тренера

«Наступил новый год и после тщательных раздумий я принял решение вернуться в футбол. Я очень по нему скучал. Я возвращаюсь не в качестве игрока, а в качестве тренера. Поделюсь деталями в конце недели», — написал Пике на своей странице в соцсети Х. Позже он удалил свой пост.