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9 января, источник: Спорт-Экспресс

Жерар Пике объявил о возвращении в футбол в качестве тренера

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что возвращается в футбол в качестве тренера.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Наступил новый год и после тщательных раздумий я принял решение вернуться в футбол. Я очень по нему скучал. Я возвращаюсь не в качестве игрока, а в качестве тренера. Поделюсь деталями в конце недели», — написал Пике на своей странице в соцсети Х. Позже он удалил свой пост.

Ранее Пике говорил, что не скучает по футболу.

36-летний испанец завершил свою карьеру в конце 2022 года. Защитник сыграл за «Барселону» 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.

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