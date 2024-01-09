ФИФА отстранила Овермарса от футбола за непристойные фото женщинам

В феврале 2022 года Овермарс ушел с поста спортивного директора амстердамского «Аякса» после того, как выяснилось, что он отправлял фотографии своего полового органа сотрудницам клуба без их согласия. В ноябре 2023 года Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса от футбольной деятельности в Нидерландах.

«ФИФА может подтвердить, что после запроса Королевской футбольной ассоциации Нидерландов (KNVB) дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на Марка Овермарса, которая будет действовать во всем мире», — заявили в организации.

Таким образом, Овермарс в связи с санкциями не сможет выполнять свою работу на посту спортивного директора «Антверпена». Он работал в бельгийском клубе с марта 2022 года.