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9 января, источник: Спорт РИА Новости

ФИФА отстранила Овермарса от футбола за непристойные фото женщинам

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила бывшего игрока сборной Нидерландов Марка Овермарса от футбольной деятельности во всем мире из-за отправки непристойных фотографий коллегам-женщинам, сообщает NRC.

Аякс
Нидерланды
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Источник: Reuters

В феврале 2022 года Овермарс ушел с поста спортивного директора амстердамского «Аякса» после того, как выяснилось, что он отправлял фотографии своего полового органа сотрудницам клуба без их согласия. В ноябре 2023 года Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса от футбольной деятельности в Нидерландах.

«ФИФА может подтвердить, что после запроса Королевской футбольной ассоциации Нидерландов (KNVB) дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на Марка Овермарса, которая будет действовать во всем мире», — заявили в организации.

Таким образом, Овермарс в связи с санкциями не сможет выполнять свою работу на посту спортивного директора «Антверпена». Он работал в бельгийском клубе с марта 2022 года.

Овермарс стал трехкратным чемпионом Нидерландов и победителем Лиги чемпионов в составе «Аякса», чемпионом и обладателем Кубка Англии с лондонским «Арсеналом». Со сборной Нидерландов Овермарс дважды стал бронзовым призером чемпионатов Европы. В конце декабря 2022 года Овермарс был госпитализирован в связи с инсультом, в результате которого получил непоправимое повреждение сердца.

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