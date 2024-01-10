Президент «ПСЖ» недоволен поведением Месси после ухода из клуба

«Я очень уважаю его, но если кто-то хочет плохо отзываться о “ПСЖ” после его ухода, то это неправильно. Дело не в уважении. Он неплохой парень, но мне это не нравится. Я скажу, что это касается не только его, но и всех остальных», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.