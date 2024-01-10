Беллингем — самый дорогой футболист мира. Даже Месси и Роналду так высоко не оценивали
Стоимость футболистов продолжает бить рекорды.
Стоимость футболистов продолжает бить рекорды.
Джуд Беллингем стал самым дорогим игроком в мире — международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory оценил звезду «Реала» в € 267,5 млн. CIES вывел эту сумму на основе статистической модели, которая учитывает более чем 6000 транзакций по трансферным сборам, выплаченных за игроков в прошлом с аналогичными характеристиками.
Десятка игроков выглядит впечатляюще — её общая стоимость оценивается в € 2,078 млрд. Для понимания: суммарно составы «ПСЖ» и «Реала» Transfermarkt оценивает в примерно в те же деньги (€ 1,05 млрд и € 1,04 млрд соответственно).
Из интересного в этом рейтинге:
Для подсчёта трансферной стоимости игроков CIES использует эконометрическую модель со множеством переменных: срок контракта (сколько осталось до его конца), возраст игрока, количество игровых минут, количество голов за 24 месяца до трансфера, количество ассистов за 12 месяцев до трансфера, количество точных передач, участие в матчах национальной команды
Вот данные предыдущих рейтингов (топ-3 самых дорогих футболиста) — и здесь заметна тенденция к росту.
Новые оценки показывают, что стоимость игроков выросла многократно: в июне прошлого года количество футболистов стоимостью выше € 100 млн составляло 20 человек, сейчас их 39.
Оценочная стоимость сотого игрока в рейтинге выросла до € 71,3 млн, хотя ещё полгода назад приравнивалась к € 53,4 млн.
Это подтверждает резкую трансферную инфляцию, которая стала результатом увеличившихся трат в прошлое окно: по данным Transfermarkt, летом 2023-го клубы выложили на покупку футболистов рекордные € 7,63 млрд (до этого самым «дорогим» было лето 2019-го — € 7,57 млрд).
Больше всего потратились клубы АПЛ — € 2,8 млрд. Саудовская Аравия, которая ворвалась на футбольный рынок, спустила на новичков € 949,13 млн, Лига 1 — € 905,1 млн, Серия А — € 877,6 млн.
Последние 10 лет суммы трансферных сборов неуклонно растут — 2023 год стал первым в истории футбола, когда затраты на футболистов во всех лигах мира превысили отметку в € 10 млрд. В прошлом году клубы потратили на 33% больше, чем в 2022-м, а также на 24% больше, чем в рекордном 2019-м. При этом основная часть трансферных расходов из года в год приходится на переходы между клубами разных ассоциаций.
|Год
|Международные
|Внутри ассоциации
|Общее
|2014
|€ 2,94 млрд
|€ 1,55 млрд
|€ 4,49 млрд
|2015
|€ 3,71 млрд
|€ 2,16 млрд
|€ 5,86 млрд
|2016
|€ 4,25 млрд
|€ 2,57 млрд
|€ 6,82 млрд
|2017
|€ 5,51 млрд
|€ 3,53 млрд
|€ 9,04 млрд
|2018
|€ 5,61 млрд
|€ 2,69 млрд
|€ 8,3 млрд
|2019
|€ 6,46 млрд
|€ 3,51 млрд
|€ 9,98 млрд
|2020
|€ 5,02 млрд
|€ 2,47 млрд
|€ 7,49 млрд
|2021
|€ 4,11 млрд
|€ 1,85 млрд
|€ 5,95 млрд
|2022
|€ 6,2 млрд
|€ 3,12 млрд
|€ 9,32 млрд
|2023
|€ 8,95 млрд
|€ 3,47 млрд
|€ 12,42 млрд
32% мировых инвестиций в трансферы за Англией: с 2014 по 2023 год клубы этой страны потратили на покупку футболистов € 25,36 млрд, согласно данным CIES. Это в 2,3 раза больше, чем клубы Италии, которые идут в рейтинге на втором месте с показателем в € 11,26 млрд. Китай в рейтинге сразу после топ-5 лиг за счёт рекордных подписаний в годы внутреннего футбольного бума, а на восьмую строчку уже взлетела Саудовская Аравия, которая только за прошлый год потратила около миллиарда евро.
|Страна
|Затраты на трансферы, 2014-2023
|Англия
|€ 25,36 млрд
|Италия
|€ 11,26 млрд
|Испания
|€ 8,67 млрд
|Германия
|€ 7,59 млрд
|Франция
|€ 7,31 млрд
|Китай
|€ 2,24 млрд
|Португалия
|€ 1,71 млрд
|Саудовская Аравия
|€ 1,58 млрд
|Россия
|€ 1,57 млрд
|Нидерланды
|€ 1,37 млрд
Наибольшие суммы суммы трансферов приходятся на молодых игроков, и тенденция платить больше за юных футболистов растёт: процент инвестиций в новичков моложе 21 года вырос с 23,6% в 2014 году до 29,6% в 2023-м. При этом вложения в игроков в возрасте от 22 до 25 лет также увеличились, но не так значительно (+3,3%). А вот спрос на футболистов от 26 до 29 лет снизился (-7%). Если говорить про позиции, то больше всего клубы платят за нападающих и полузащитников.
Ответ, почему расходы на трансферы, а заодно и цены на игроков ежегодно растут, прост: клубы больше зарабатывают => могут позволить повышать цену во время переговоров, чтобы перебить чьё-то предложение и забрать желанного футболиста.
Пример: в cезоне-2013/2014 «Реал» заработал € 518,9 млн, «Бавария» — € 431,2 млн, «Сити» — € 316,2 млн; в сезоне-2022/2023 эти же клубы получили € 843 млн, € 854,2 млн и € 819 млн соответственно. Также влияют мировая инфляция и появление на рынке новых богатых игроков вроде Китая в своё время и Саудовской Аравии сейчас, а также владельцев из Катара, которые не жалели денег на «ПСЖ».
Футбольный рынок предсказуемо раздувается — и очень интересно, есть ли у него предел.
Автор: Полина Куимова