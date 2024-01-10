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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Беллингем — самый дорогой футболист мира. Даже Месси и Роналду так высоко не оценивали

Стоимость футболистов продолжает бить рекорды.

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Источник: Чемпионат.com

Джуд Беллингем стал самым дорогим игроком в мире — международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory оценил звезду «Реала» в € 267,5 млн. CIES вывел эту сумму на основе статистической модели, которая учитывает более чем 6000 транзакций по трансферным сборам, выплаченных за игроков в прошлом с аналогичными характеристиками.

Десятка игроков выглядит впечатляюще — её общая стоимость оценивается в € 2,078 млрд. Для понимания: суммарно составы «ПСЖ» и «Реала» Transfermarkt оценивает в примерно в те же деньги (€ 1,05 млрд и € 1,04 млрд соответственно).

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии CIES

Источник: Чемпионат.com

Из интересного в этом рейтинге:

  • Килиан Мбаппе расположился на 27-м месте с ориентировочной стоимостью в € 106,2 млн. Выше него — Кай Хаверц из «Арсенала» (€ 106,8 млн), Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла» (€ 109,7 млн), Хави Симонс из «Лейпцига» (€ 112,5 млн) и Антониу Силва из «Бенфики» (€ 114,1 млн);
  • из «Реала» в топ-20 рейтинга — пять человек: помимо Беллингема, Винисиуса и Родриго, там есть ещё Федерико Вальверде (€ 140,7 млн) и Эдуардо Камавинга (€ 132,7 млн);
  • 11 из 20 самых дорогих игроков мира — представители клубов АПЛ: четверо от «Сити», трое — из «Арсенала», два — из «Ливерпуля», и по одному из «Челси» и «МЮ»;
  • из других лиг, входящих в топ-5, Джамал Мусиала из «Баварии» возглавляет рейтинг Бундеслиги (€ 152,4 млн), Хвича Кварацхелия из «Наполи» — Серии А (€ 115,3 млн);
  • бо́льшую часть рейтинга составляют игроки моложе 25 лет. Самый дорогой футболист старше этой планки — Маркус Рэшфорд (€ 136,2 млн, 26 лет).

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Для подсчёта трансферной стоимости игроков CIES использует эконометрическую модель со множеством переменных: срок контракта (сколько осталось до его конца), возраст игрока, количество игровых минут, количество голов за 24 месяца до трансфера, количество ассистов за 12 месяцев до трансфера, количество точных передач, участие в матчах национальной команды и т. п. Из-за того, что в построении модели учитывается широкий набор показателей, оценочная стоимость футболистов отличается от той, что даёт Transfermarkt.

Вот данные предыдущих рейтингов (топ-3 самых дорогих футболиста) — и здесь заметна тенденция к росту.

Июнь-2015

  1. Лионель Месси — € 255 млн
  2. Эден Азар — € 135,4 млн
  3. Криштиану Роналду — € 113,3 млн

Июнь-2016

  1. Лионель Месси — € 211,1 млн
  2. Неймар — € 201,5 млн
  3. Криштиану Роналду — € 137,8 млн

Июнь-2018

  1. Харри Кейн — € 201,2 млн
  2. Неймар — € 195,7 млн
  3. Килиан Мбаппе — € 186,5 млн

Январь-2019

  1. Килиан Мбаппе — € 218,5 млн
  2. Харри Кейн — € 200,3 млн
  3. Неймар — € 197,1 млн

Июнь-2020

  1. Килиан Мбаппе — € 259,2 млн
  2. Рахим Стерлинг — € 194,7 млн
  3. Джейдон Санчо — € 179,1 млн

Июнь-2022

  1. Килиан Мбаппе — € 205,6 млн
  2. Винисиус Жуниор — € 185,3 млн
  3. Эрлинг Холанд — € 152,6 млн

Январь-2023

  1. Джуд Беллингем — € 208,2 млн
  2. Фил Фоден — € 200,5 млн
  3. Килиан Мбаппе — € 190,7 млн.

Июнь-2023

  1. Эрлинг Холанд — € 245,1 млн
  2. Винисиус Жуниор — € 196,3 млн
  3. Букайо Сака — € 195,8 млн

Новые оценки показывают, что стоимость игроков выросла многократно: в июне прошлого года количество футболистов стоимостью выше € 100 млн составляло 20 человек, сейчас их 39.

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Оценочная стоимость сотого игрока в рейтинге выросла до € 71,3 млн, хотя ещё полгода назад приравнивалась к € 53,4 млн.

Это подтверждает резкую трансферную инфляцию, которая стала результатом увеличившихся трат в прошлое окно: по данным Transfermarkt, летом 2023-го клубы выложили на покупку футболистов рекордные € 7,63 млрд (до этого самым «дорогим» было лето 2019-го — € 7,57 млрд).

Больше всего потратились клубы АПЛ — € 2,8 млрд. Саудовская Аравия, которая ворвалась на футбольный рынок, спустила на новичков € 949,13 млн, Лига 1 — € 905,1 млн, Серия А — € 877,6 млн.

Последние 10 лет суммы трансферных сборов неуклонно растут — 2023 год стал первым в истории футбола, когда затраты на футболистов во всех лигах мира превысили отметку в € 10 млрд. В прошлом году клубы потратили на 33% больше, чем в 2022-м, а также на 24% больше, чем в рекордном 2019-м. При этом основная часть трансферных расходов из года в год приходится на переходы между клубами разных ассоциаций.

Год
Международные
Внутри ассоциации
Общее
2014€ 2,94 млрд
€ 1,55 млрд
€ 4,49 млрд
2015€ 3,71 млрд
€ 2,16 млрд
€ 5,86 млрд
2016€ 4,25 млрд
€ 2,57 млрд
€ 6,82 млрд
2017€ 5,51 млрд
€ 3,53 млрд
€ 9,04 млрд
2018€ 5,61 млрд
€ 2,69 млрд
€ 8,3 млрд
2019€ 6,46 млрд
€ 3,51 млрд
€ 9,98 млрд
2020€ 5,02 млрд
€ 2,47 млрд
€ 7,49 млрд
2021€ 4,11 млрд
€ 1,85 млрд
€ 5,95 млрд
2022€ 6,2 млрд
€ 3,12 млрд
€ 9,32 млрд
2023€ 8,95 млрд
€ 3,47 млрд
€ 12,42 млрд
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32% мировых инвестиций в трансферы за Англией: с 2014 по 2023 год клубы этой страны потратили на покупку футболистов € 25,36 млрд, согласно данным CIES. Это в 2,3 раза больше, чем клубы Италии, которые идут в рейтинге на втором месте с показателем в € 11,26 млрд. Китай в рейтинге сразу после топ-5 лиг за счёт рекордных подписаний в годы внутреннего футбольного бума, а на восьмую строчку уже взлетела Саудовская Аравия, которая только за прошлый год потратила около миллиарда евро.

Страна
Затраты на трансферы, 2014-2023
Англия€ 25,36 млрд
Италия€ 11,26 млрд
Испания€ 8,67 млрд
Германия€ 7,59 млрд
Франция€ 7,31 млрд
Китай€ 2,24 млрд
Португалия€ 1,71 млрд
Саудовская Аравия€ 1,58 млрд
Россия
€ 1,57 млрд
Нидерланды€ 1,37 млрд

Наибольшие суммы суммы трансферов приходятся на молодых игроков, и тенденция платить больше за юных футболистов растёт: процент инвестиций в новичков моложе 21 года вырос с 23,6% в 2014 году до 29,6% в 2023-м. При этом вложения в игроков в возрасте от 22 до 25 лет также увеличились, но не так значительно (+3,3%). А вот спрос на футболистов от 26 до 29 лет снизился (-7%). Если говорить про позиции, то больше всего клубы платят за нападающих и полузащитников.

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Ответ, почему расходы на трансферы, а заодно и цены на игроков ежегодно растут, прост: клубы больше зарабатывают => могут позволить повышать цену во время переговоров, чтобы перебить чьё-то предложение и забрать желанного футболиста.

Пример: в cезоне-2013/2014 «Реал» заработал € 518,9 млн, «Бавария» — € 431,2 млн, «Сити» — € 316,2 млн; в сезоне-2022/2023 эти же клубы получили € 843 млн, € 854,2 млн и € 819 млн соответственно. Также влияют мировая инфляция и появление на рынке новых богатых игроков вроде Китая в своё время и Саудовской Аравии сейчас, а также владельцев из Катара, которые не жалели денег на «ПСЖ».

Футбольный рынок предсказуемо раздувается — и очень интересно, есть ли у него предел.

Автор: Полина Куимова

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