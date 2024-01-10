«Лацио» обыграл «Рому» и прошёл в полуфинал Кубка Италии

Встреча шла на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил полузащитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи на 51-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На 90+5 и 90+6-й минутах игрок хозяев Педро получил две жёлтые карточки за неспортивное поведение и удалился с поля. На 90+10-й минуте Сердар Азмун получил прямую красную по той же причине.