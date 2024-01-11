Стала известна возможная зарплата Мбаппе в мадридском «Реале»

По информации источника, Килиан Мбаппе запрашивает зарплату у «Реала» в размере € 75 млн в год. При этом, так как трансфер для «сливочных» будет бесплатным, то форварда будет ждать большой финансовый бонус. Из-за того, что трудовое соглашение Мбаппе с парижанами заканчивается летом 2024 года, то он уже сейчас может подписать предварительный контракт со «сливочными».