Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.01
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
12.01
Бернли
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
12.01
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
12.01
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
13.01
Челси
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
13.01
Лас-Пальмас
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна возможная зарплата Мбаппе в мадридском «Реале»

Стала известна возможная заработная плата французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридском «Реале», сообщает The Telegraph.

ПСЖ
Реал
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, Килиан Мбаппе запрашивает зарплату у «Реала» в размере € 75 млн в год. При этом, так как трансфер для «сливочных» будет бесплатным, то форварда будет ждать большой финансовый бонус. Из-за того, что трудовое соглашение Мбаппе с парижанами заканчивается летом 2024 года, то он уже сейчас может подписать предварительный контракт со «сливочными».

В нынешнем сезоне француз сыграл за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Железный Овечкин! Не заметил травму и набрал очки в пятом матче подряд
Махачеву выдумали травму? В UFC впустую тратят талант нашего чемпиона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь