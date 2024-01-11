«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в первом матче полуфинала Кубка лиги

На 19-й минуте гости открыли счёт матча. В составе лондонского клуба забитым мячом отметился Виллиан — ему ассистировал Андреас Перейра. Однако во втором тайме подопечные Юргена Клоппа сумели перевернуть ход встречи. Сначала Кёртис Джонс на 68-й минуте с передачи Дарвина Нуньеса восстановил равновесие на табло, а спустя три минуты Коди Гакпо забил победный гол «красных». Отметим, что ассист голландцу отдал всё тот же Нуньес.