Вау, мы это видели! «Реал» и «Атлетико» выдали главный триллер зимы

Суперкубок Испании. ½ финала

10 января 2024, среда. 22:00 МСК

Реал Мадрид — Атлетико Мадрид



Счет: 5: 3ДВ

Голы: 0:1 Эрмосо — 6' 1:1 Рюдигер — 20' 2:1 Менди — 29' 2:2 Гризманн — 37' 2:3 Рюдигер — 78' 3:3 Карвахаль — 85' 4:3 Савич — 116' 5:3 Диас — 120+2'

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, победив в ярчайшем мадридском дерби «Атлетико». Во втором полуфинале в четверг, 11 января, сыграют «Барселона» и «Осасуна».

Испанцы продали Суперкубок Саудовской Аравии, поэтому «Реал» и «Атлетико» встретились на этот раз не в столице своей страны, а в Эр-Рияде. Матч состоялся на «Аль-Авваль Парк», где играет «Аль-Наср». Возможно, в «Реале» посчитали хорошим знаком тот факт, что встреча проводилась на домашнем стадионе команды Криштиану Роналду, с которым «сливочные» выигрывали большие трофеи.

Однако поначалу игра складывалась в пользу «Атлетико». «Реал» при счёте 0:0 отметился разве что падениями Винисиуса Жуниора и Родриго в штрафной Облака, но судья Хавьер Рохас, очевидно, не без оснований решил, что бразильцы сами искали фолы. А вот у «Атлетико» находил пространство и мяч Гризманн, и это превратилось в проблему для «сливочных». Француз создал первый голевой момент Лино, после которого команда Диего Симеоне заработала угловой. Со стандарта «Атлетико» и забил: Эрмосо здорово пробил головой от земли — без шансов для Кепы (Карло Анчелотти предпочёл его украинцу Лунину).

Потом лидеру Примеры повезло не пропустить от собственного воспитанника Мораты, и только к середине первого тайма «Реал» стал самим собой. Вот тут «сливочные» выдали мощный отрезок и за 10 минут превратили 0:1 в 2:1. Ответный гол команды Анчелотти тоже пришёл с углового. Кажется, в Рюдигера вселился Роналду в 2024 году! Немец забил в последнем туре Примеры «Мальорке», а теперь ударом головой поразил ворота «Атлетико».

Второй гол «Реала» также сделали защитники. Правый Карвахаль добежал до угла штрафной «Атлетико», а левый Менди, чьё появление в основе стало сюрпризом, и вовсе долетел почти до дальней штанги и сыграл по-хоккейному — подставил ногу словно клюшку.

Но «Реалу» помешал выиграть первый тайм всё тот же Гризманн. Перед перерывом француз забил мяч, который сделал его лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». Теперь у Антуана 174 гола — он обошёл легендарного Луиса Арагонеса.

Действительно классно сыграл Гризманн в этом эпизоде. Ушёл от Модрича и пробил низом правой из полукруга.

Большие команды дарили большой футбол не особо шумным саудовским болельщикам. Беллингем с Родриго даже обращались жестами к местным поклонникам «Реала», призывая добавить звука. После перерыва «сливочные» выдали сильные первые минуты, увеличив процент владения мячом с 50% до 70%. Игра становилась похожей на классические матчи «Атлетико» Симеоне с «Реалом». Тем не менее, завладев территорией, лидер Примеры пропустил контрвыпад, который должен был завершаться голом соперника. Лино просто простил «Реал».

Потом игра несколько успокоилась. Второй тайм получался менее зрелищным и динамичным, чем первый. Анчелотти поменял Модрича на Крооса, который внезапно оживил трибуны. Как же освистывали немца болельщики! Каждое его касание встречали громким «буу». Местные мстили Кроосу за его негативные высказывания об отъезде звёзд в Саудовскую Аравию. По такой игре каждый момент был уже на вес золота. Супершанс имел Карвахаль, когда оборона «Атлетико» прозевала быстрый розыгрыш штрафного «Реалом», но ещё один гол защитника не состоялся из-за сумасшедшего сейва Облака.

А на 78-й минуте случился самый спорный эпизод полуфинала Суперкубка. После кросса с левого фланга Мората врезался в Кепу, и мяч отлетел от Рюдигера в сетку ворот «Реала». Судья засчитал гол «Атлетико», а ассистенты на VAR поддержали Рохаса. С одной стороны, столкновение было, с другой — Мората не делал умышленного движения на вратаря — стоял спиной, похоже, не видел его. В общем, у каждого своя правда. Оценку дадут профессионалы.

Но «Реал» есть «Реал». «Сливочные» включили максимальную скорость и смяли команду Симеоне в концовке второго тайма! Защитники «Атлетико» блокировали удары Винисиуса Жуниора и Беллингема (на линии ворот), но с добиванием Карвахаля ничего сделать не смогли — Дани всё же забил Облаку.

После двух таймов табло стадиона в Эр-Рияде показывало красивые цифры 3:3, однако статистика отражала игровой перевес «Реала»: 1,99 против 0,40 по xG, 20:8 по ударам и 9:6 по попаданиям в створ.

А вот в дополнительное время команды, казалось, думали уже о серии пенальти на фоне усталости. «Атлетико» так точно. Атакам «Реала» тоже недоставало реальной остроты, но железный Карвахаль сделал игру! Схема соперника давала правому защитнику некоторую свободу для подключений вперёд, и Дани стал соавтором победного мяча «сливочных» на 116-й минуте. После его кросса автогол сотворил защитник Савич.