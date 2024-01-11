Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.01
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
12.01
Бернли
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
12.01
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
12.01
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
13.01
Челси
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
13.01
Лас-Пальмас
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
02:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Миранчук за уши вытащил «Аталанту» в полуфинал Кубка. Прибил «Милан» одним движением!

Алексей начал голевую атаку в первом тайме и заработал пенальти во втором.

Аталанта
Милан
Наверх
Источник: AP 2023

Кубок Италии. ¼ финала

10 января 2024, среда. 23:00 МСК

Милан — Аталанта

Счет: 1: 2

Голы: 1:0 Леау — 45' 1:1 Копмейнерс — 45+2' 1:2 Копмейнерс — 59'

Удаления: Миранте — 90+6' / нет

«Милан» и «Аталанта» определили ещё одного участника ½ финала Кубка Италии. Хозяева открыли счёт, но в итоге покинули турнир.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини снова выпустил Алексея Миранчука в стартовом составе. В 2024 году россиянин регулярно выходит в стартовом составе. В кубковом матче с «Сассуоло» (3:1) он набрал 2 (1+1) результативных балла за 87 минут, а потом отдал голевую передачу в игре с «Ромой» (1:1) в чемпионате. Интересно, это тренер поверил в Миранчука? Или Алексея пытаются ярко представить потенциальным покупателям?

Первый тайм на «Сан-Сиро» никак не назовёшь увлекательным. За 50 (с учётом добавленного времени) минут команды нанесли три удара в створ на двоих, а суммарный показатель xG составил 0,52 (0,35 — у «Аталанты», 0,17 — у «Милана»). Тем не менее на перерыв команды ушли, забив по одному мячу. Основные события тайма развернулись в концовке.

Сначала Гасперини наговорил на удаление. Седовласый тренер не успокоился даже после того, как арбитр показал ему жёлтую карточку. Как итог — два предупреждения за одну минуту. Чуть позже команды сделали по вынужденной замене. Столкновение Мартена де Рона и Маттео Габбиа привело к тому, что оба покинули поле.

А потом «Милан» забил и сделал это на последней минуте основного времени первого тайма. Хозяева разогнали быструю атаку, которую завершил Рафаэл Леау — португалец пробил в касание в дальний угол после прострела Тео Эрнандеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но «Милан» не удержал преимущество до свистка на перерыв. Арбитр добавил пять минут, и этого гостям хватило для того, чтобы восстановить равновесие. Эмиль Хольм прострелил, а Тён Копмейнерс «прошил» Мика Меньяна. Кстати, в этой атаке принял участие и Миранчук. «Милан» вёл в счёте в течение всего двух минут.

На старте второй половины активные действия Алексея привели к голу в ворота «Милана». Миранчук раскачал Алехандро Хименеса, одним движением ушёл от соперника и рухнул после контакта с испанцем. Арбитр сразу указал на «точку», а VAR подтвердил правильность решения. Хотя на некоторых повторах есть ощущение, что Хименес сначала сыграл в мяч. Тем не менее судья Ди Белло не поменял первоначального решения. К мячу подошёл Копмейнерс, который спокойно переиграл Меньяна. Это не полноценная голевая передача, но Миранчук снова принёс пользу.

У «Милана» было ещё примерно полчаса, чтобы уйти от поражения, но «Аталанта» сохранила победный результат. Она пробилась в полуфинал Кубка Италии, где встретится с «Фиорентиной». На этой стадии соперники проведут два матча. А Миранчук снова отыграл все 90 минут.

Автор: Кирилл Закатченко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Железный Овечкин! Не заметил травму и набрал очки в пятом матче подряд
Махачеву выдумали травму? В UFC впустую тратят талант нашего чемпиона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь