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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» решила судьбу казахстанского футболиста: он играл за разные сборные

Казахстанский защитник Саги Совет покидает футбольный клуб «Астана», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичных.

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Источник: ФК "Астана"

«Саги — гордость столичной школы футбола и воспитанник “Астаны”. В составе нашего клуба он прошел все этапы взросления, попав в основную команду и не раз демонстрировал уверенную игру в футболке “Астаны”. В сезоне-2022 вместе с клубом становился чемпионом Казахстана, проведя всего за команду 22 матча. ФК “Астана” искренне благодарит Саги за неоценимый вклад, который он внес в успехи команды и верит, что его ждет большое будущее», — говорится в заявлении клуба.

В карьере Совета также были «Арыс», «Мактаарал» и «Окжетпес». Привлекался в сборные Казахстана до 17, 18, 19 и 21 года.

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