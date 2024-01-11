«Астана» решила судьбу казахстанского футболиста: он играл за разные сборные

«Саги — гордость столичной школы футбола и воспитанник “Астаны”. В составе нашего клуба он прошел все этапы взросления, попав в основную команду и не раз демонстрировал уверенную игру в футболке “Астаны”. В сезоне-2022 вместе с клубом становился чемпионом Казахстана, проведя всего за команду 22 матча. ФК “Астана” искренне благодарит Саги за неоценимый вклад, который он внес в успехи команды и верит, что его ждет большое будущее», — говорится в заявлении клуба.