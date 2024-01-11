«Кайрат» ведет борьбу с турецким клубом за футболиста сборной Узбекистана

Источник: Алексей Еремин/Матч ТВ

Отмечается, что алматинцы ведут борьбу за Юлдашева с турецким «Самсунспором». Во всяком случае, с лета турецкий клуб проявляет активный интерес к игроку, способному перекрыть всю левую бровку. В алматинском клубе он должен заменить ушедшего в «Елимай» Сергея Кейлера и составить конкуренцию Льву Кургину.

Юлдашев выступает в «Пари НН» последние 2,5 года и имеет в своем активе 16 матчей за национальную сборную своей страны. Также он защищал цвета родного «Пахтакора» и «Бунедкора».