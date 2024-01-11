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20:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» ведет борьбу с турецким клубом за футболиста сборной Узбекистана

22-летний защитник сборной Узбекистана и российского футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Иброхимхалил Юлдашев может перейти в «Кайрат», сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.

Кайрат
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Источник: Алексей Еремин/Матч ТВ

Отмечается, что алматинцы ведут борьбу за Юлдашева с турецким «Самсунспором». Во всяком случае, с лета турецкий клуб проявляет активный интерес к игроку, способному перекрыть всю левую бровку. В алматинском клубе он должен заменить ушедшего в «Елимай» Сергея Кейлера и составить конкуренцию Льву Кургину.

Юлдашев выступает в «Пари НН» последние 2,5 года и имеет в своем активе 16 матчей за национальную сборную своей страны. Также он защищал цвета родного «Пахтакора» и «Бунедкора».

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро, а его контракт с «Пари НН» действует до 30 июня 2025 года.

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