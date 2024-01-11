Чемпион Европы Бонуччи стал игроком «Фенербахче»
«Фенербахче» объявил о переходе защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи.
Фенербахче
Италия
«Фенербахче» объявил о переходе защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи.
36-летний Бонуччи подписал с турецким клубом контракт до конца сезона-2023/24.
Первую половину нынешнего сезона опытный защитник провел в немецком «Унионе», с которым досрочно расторг контракт. В составе команды из Берлина Бонуччи выходил на поле в 10 матчах и забил один гол.
Чемпион Европы большую часть карьеры провел в «Ювентусе». Также выступал за «Милан».