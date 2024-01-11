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22:53 (мск), источник: Sport24

Чемпион Европы Бонуччи стал игроком «Фенербахче»

«Фенербахче» объявил о переходе защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Фенербахче
Италия
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Источник: twitter.com/Fenerbahce

36-летний Бонуччи подписал с турецким клубом контракт до конца сезона-2023/24.

Первую половину нынешнего сезона опытный защитник провел в немецком «Унионе», с которым досрочно расторг контракт. В составе команды из Берлина Бонуччи выходил на поле в 10 матчах и забил один гол.

Чемпион Европы большую часть карьеры провел в «Ювентусе». Также выступал за «Милан».

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