Дайер стал футболистом «Баварии»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболист сборной Англии Эрик Дайер перешел из лондонского «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию», сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Германии.

Дайер будет выступать за «Баварию» на правах аренды до конца сезона с опцией последующего выкупа трансфера и заключения полноценного контракта на один сезон. 29-летний защитник будет играть за мюнхенцев под 15-м номером.