Дайер стал футболистом «Баварии»
Футболист сборной Англии Эрик Дайер покинул «Тоттенхэм» и перешел в «Баварию».
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Футболист сборной Англии Эрик Дайер покинул «Тоттенхэм» и перешел в «Баварию».
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболист сборной Англии Эрик Дайер перешел из лондонского «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию», сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Германии.
Дайер будет выступать за «Баварию» на правах аренды до конца сезона с опцией последующего выкупа трансфера и заключения полноценного контракта на один сезон. 29-летний защитник будет играть за мюнхенцев под 15-м номером.
Дайер перешел в «Тоттенхэм» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга» и с тех пор провел за лондонцев 364 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач. За сборную Англии защитник отыграл 49 матчей и забил три гола.