«Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» пробились в полуфинал Кубка Италии, разгромив дома «Фрозиноне» в матче ¼ финала, ставшего 400-м для Массимилиано Аллегри во главе туринской команды.

Встреча, прошедшая в Турине в четверг, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил поляк Аркадиуш Милик (11 — с пенальти, 38, 48-я минуты), еще один мяч забил турок Кенан Йылдыз (61).

За выход в финал Кубка Италии «Ювентус» поспорит с римским «Лацио», а в другом полуфинале сыграют «Аталанта» и «Фиорентина».