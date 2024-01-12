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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
08:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии

«Ювентус» разгромил «Фрозиноне» со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Кубка Италии.

Ювентус
Лацио
Аталанта
Фиорентина
ФрозинонеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» пробились в полуфинал Кубка Италии, разгромив дома «Фрозиноне» в матче ¼ финала, ставшего 400-м для Массимилиано Аллегри во главе туринской команды.

Встреча, прошедшая в Турине в четверг, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей хет-трик оформил поляк Аркадиуш Милик (11 — с пенальти, 38, 48-я минуты), еще один мяч забил турок Кенан Йылдыз (61).

За выход в финал Кубка Италии «Ювентус» поспорит с римским «Лацио», а в другом полуфинале сыграют «Аталанта» и «Фиорентина».

Аллегри стал третьим тренером в истории «Ювентуса», который провел 400 матчей во главе туринской команды. Выше него стоят Джованни Трапаттони (596 матчей) и Марчелло Липпи (405).

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