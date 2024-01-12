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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» оформил первый трансфер в зимнее межесезонье

Футбольный клуб «Ордабасы» объявил о подписании первого новичка в зимнее межсезонье. Им стал 30-летний бразильский защитник Реджинальдо, передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

При этом южане не раскрыли детали соглашения с ним. Хотя, по данным портала Transfermarkt, контракт подписан до конца 2024 года.

Последним его клубом была бразильская «Агуа Санта». На родине он также выступал за «Жувентуде», «Атлетико Паранаэнсе», «Лондрину», «Куритибу» и другие команды.

В бразильской Серии В сыграл 241 матч, забил шесть голов и сделал 14 голевых передач. Также на его счету восемь игр в высшем дивизионе чемпионата Бразилии.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ордабасы» впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана.

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