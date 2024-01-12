«Ордабасы» оформил первый трансфер в зимнее межесезонье

Источник: Соцсети

При этом южане не раскрыли детали соглашения с ним. Хотя, по данным портала Transfermarkt, контракт подписан до конца 2024 года.

Последним его клубом была бразильская «Агуа Санта». На родине он также выступал за «Жувентуде», «Атлетико Паранаэнсе», «Лондрину», «Куритибу» и другие команды.

В бразильской Серии В сыграл 241 матч, забил шесть голов и сделал 14 голевых передач. Также на его счету восемь игр в высшем дивизионе чемпионата Бразилии.