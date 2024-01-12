Хави не рассчитывает на Феликса в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави в следующем сезоне не видит в своей команде вингера сборной Португалии Жоау Феликса, который сейчас выступает за сине-гранатовых на правах аренды. Об этом у себя в социальных сетях сообщает журналист Хосе Альварес.