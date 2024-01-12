Бубнов: Головин не потянет уровень «ПСЖ», уходить в другие французские команды смысла нет
Бывший футболист Александр Бубнов оценил перспективы российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
Бывший футболист Александр Бубнов оценил перспективы российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
"Головин далеко не сразу адаптировался к новому чемпионату. Во Франции уровень футбола намного выше, чем в России. В первые годы его часто выпускали только на замену, да и травмы постоянно одолевали. При этом нельзя сказать, что он определял игру. Сейчас же Александр — ключевой игрок, ему даже капитанскую повязку доверяют. Он на пике формы, и не зря его включили в символическую сборную.
Головину не стоит переходить в более сильный клуб. Александр не потянет уровень того же «ПСЖ», уходить в другие французские команды смысла нет. Из ведущих чемпионатов Европы по стилю полузащитнику подходит только Испания, но и там нет топовых команд, в которых он бы однозначно заиграл. Такой игрок не должен сидеть на скамейке. Оптимальный вариант — дальше бороться за титулы в «Монако», — приводит слова Бубнова Sportbox.
В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний Александр Головин провёл 15 матчей, в которых забил пять мячей и оформил две результативные передачи. В 2023 году он принял участие в двух товарищеских матчах сборной России, в которых отметился одним голом и одним ассистом. Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году.