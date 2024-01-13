Дубль Мусиалы помог «Баварии» разгромить «Хоффенхайм» в чемпионате Германии

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил Джамал Мусиала (18-я, 70-я минуты), также отличился Гарри Кейн (90). На 74-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист гостей Гриша Прёмель.

Для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера этот матч стал 500-м в составе мюнхенцев.

Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся чемпионе мира 1974 года Франце Беккенбауэре. Также «Бавария» провела игру в специальной форме, на которой было написано «Спасибо, Франц».

«Бавария» (42 очка) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» (24) располагается на седьмой строчке.