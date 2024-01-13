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02:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Мохамед Салах определился с местом продолжения карьеры

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подпишет новое соглашение с английским клубом.

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Источник: Reuters

Как сообщает журналист Франсуа Плато в соцсетях, египетский футболист практически согласовал условия нового контракта с мерсисайдцами.

Напомним, Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Салах сыграл за английскую команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 млн.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

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