Мохамед Салах определился с местом продолжения карьеры

Напомним, Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Салах сыграл за английскую команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет 65 млн.