Нойер вошел в топ-10 игроков по матчам за «Баварию»
В пятницу, 12 января, состоялся матч 17-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм». Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:0.
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
В пятницу, 12 января, состоялся матч 17-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм». Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:0.
Ворота мюнхенской команды в этой игре защищал Мануэль Нойер. Для 37-летнего голкипера этот матч стал юбилейным — 500-м за «Баварию» во всех турнирах.
Таким образом, Нойер вышел на 10-е место по матчам за мюнхенский клуб, сравнявшись с Бастианом Швайнштайгером.
Рекорд принадлежит Зеппу Майеру — 706. Следом идут Томас Мюллер (686), Оливер Кан (632), Герд Мюллер (611), Франц Беккенбауэр (582), Ханс-Георг Шварценбек (554), Клаус Аугенталер (551), Филипп Лам (517) и Бернд Дюрнбергер (511).