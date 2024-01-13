Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Лас-Пальмас
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Салернитана
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:15
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
12.01
Севилья
Алавес
23
Футбол. Зарубежный
12.01
Марсель
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
12.01
Бернли
Лутон Таун
11
Футбол. Зарубежный
12.01
Бавария
Хоффенхайм
30
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
12.01
Бавария
Хоффенхайм
30
2023
Байер
Бохум
40
2023
Айнтрахт Ф
Боруссия М
21
2023
Хайденхайм
Фрайбург
32
2023
Штутгарт
Аугсбург
30
2023
Вольфсбург
Бавария
12
2023
Унион Б
Кельн
20
2023
Боруссия Д
Майнц
11
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
09:43 (мск), источник: Sport24

Нойер вошел в топ-10 игроков по матчам за «Баварию»

В пятницу, 12 января, состоялся матч 17-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Хоффенхайм». Встреча завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:0.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Ворота мюнхенской команды в этой игре защищал Мануэль Нойер. Для 37-летнего голкипера этот матч стал юбилейным — 500-м за «Баварию» во всех турнирах.

Таким образом, Нойер вышел на 10-е место по матчам за мюнхенский клуб, сравнявшись с Бастианом Швайнштайгером.

Рекорд принадлежит Зеппу Майеру — 706. Следом идут Томас Мюллер (686), Оливер Кан (632), Герд Мюллер (611), Франц Беккенбауэр (582), Ханс-Георг Шварценбек (554), Клаус Аугенталер (551), Филипп Лам (517) и Бернд Дюрнбергер (511).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Виктория Лопырева: «Терпеть и глотать — точно нет!»
Украинский боксер: «В Украине нет войны. Есть только бизнес. Люди — это расходный материал»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь